Adaptation des camions de Stephen King : l’overdrive maximum de 1986 a permis à Stephen King de prendre le volant

Cela dit, je dois m’empaler sur la clôture pour juger le film, car c’est celui qui provoque la guerre des deux moitiés de mon cerveau. L’un cherche toujours les mérites à chaque fois que je regarde, y compris le merveilleux ton extrême et les décors mémorables, et l’autre ne peut ignorer à quel point c’est ridicule et inexcusable.

Accepter le changement de ton de “Trucks”, c’est un exercice insensé de rejeter Maximum Overdrive comme un “mauvais film d’horreur” parce que ce n’est qu’un examen de la moitié de sa vision ; il ne parvient pas à reconnaître à quel point le film est légitimement drôle (quelque chose que Stephen King télégraphie dans la scène d’ouverture où il fait une apparition alors qu’un homme a textuellement déclaré un trou du cul par le guichet automatique de sa banque). La comédie ne passe pas vraiment par les personnages ou le dialogue, mais plutôt par l’hyper-conscience du film de sa prémisse idiote impliquant 16 roues dans une impasse contre les occupants lourdement armés d’un relais routier en Caroline du Nord. L’appréciation exige également des sensibilités plus sombres et la capacité de rire lorsqu’un petit ligueur est anéanti par un rouleau compresseur – mais c’est vraiment quelque chose dont chaque lecteur constant doit être équipé pour s’engager pleinement dans le travail de l’auteur / cinéaste. Dans les propres mots de King (de Kingdom of Fear: The World Of Stephen King),

Un de mes amis m’a dit que vous savez que vous êtes effrayant quand vous pouvez sentir le sourire malveillant commencer à ramper sur votre visage – et il a raison. L’humour et l’horreur sont proches. Les deux viennent de la même pulsion agressive et dans les deux cas nous rions ou crions parce que nous sommes heureux que ce ne soit pas nous.

Comme si la fin de Carrie, l’intrigue de Firestarter et la présence de The Trashcan Man dans The Stand ne le démontraient pas assez clairement, Stephen King expose également davantage son pyromane intérieur avec Maximum Overdrive. Du renversement de semi-remorques aux semi-remorques explosés par RPG, en passant par le Dixie Boy Truck Stop qui monte très haut, King aimait clairement faire exploser la merde assis derrière la caméra, et cette joie se retrouve à chaque projection.

Ce qui est finalement assez choquant à propos de Maximum Overdrive, c’est que, de toutes choses, c’est l’écriture qui laisse tomber le film. On peut trouver une variété d’excuses pour cela – quelques exemples étant le fait que Stephen King jonglait avec plusieurs projets à l’époque, les pressions d’un premier réalisateur et les problèmes croissants de toxicomanie de King – mais peu importe, il y a juste beaucoup de choses à propos de le film qui semble aléatoire et insuffisamment cuit. Les personnages ont tous les saveurs familières de l’auteur, du beau cuisinier de courte durée au passé sombre (Emilio Estevez), au patron corrompu et exploiteur (Pat Hingle), à ​​l’adolescent intelligent et empathique (Holter Graham), mais ils ‘ re finement dessiné et l’histoire ne donne jamais l’occasion au public de nouer une connexion plus profonde avec eux.

Cela fait encore plus mal de reconnaître que Maximum Overdrive est éternellement frustrant par son manque total de règles ou de cohérence. Si vous faites un film où la traînée d’une comète donne vie à toutes les machines sur Terre, c’est quelque chose auquel vous devez vous engager – mais il y a beaucoup de machines tout au long de l’histoire qui fonctionnent inexplicablement sans aucun problème, la plus notable étant le berline conduite par Connie (Yeardley Smith) et Curtis (John Short) dans leur poursuite en voiture d’introduction, et le bateau à moteur qui permet aux héros survivants de s’échapper en toute sécurité à la fin. Il y a une ligne tracée entre la suspension de l’incrédulité et la mauvaise écriture, et le film de Stephen King est du mauvais côté.

King a fait la malheureuse erreur de négocier une date de sortie estivale pour le film, acceptant d’être fortement impliqué dans le marketing et la publicité en échange, et cela a fini par être un échec au box-office. Le film a cependant trouvé un culte au début de son existence grâce à sa diffusion constante sur la télévision par câble, et en le regardant maintenant, il est facile de comprendre pourquoi : aussi stupide que cela puisse être, c’est très amusant. Entre sa bande-son tonitruante remplie d’AC/DC et le camion Happy Toyz à tête de gobelin vert, il a certainement laissé son empreinte sur la culture pop, et bien que l’on puisse dire qu’il n’est pas entièrement fonctionnel en tant que film, c’est une expérience solide et mémorable avec Stephen King en tant que réalisateur.