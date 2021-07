Adaptation du cycle du loup-garou de Stephen King : le Silver Bullet de 1985 hurle-t-il ou gémit-il simplement ?

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Dans le cinéma moderne, les films ont été réalisés en s’inspirant de tout, des livres aux chansons, en passant par les jeux de société, les manèges dans les parcs à thème, mais combien de films pouvez-vous nommer qui ont pour origine une idée de calendrier ? Bien que je ne puisse pas jurer qu’il n’y a pas au moins un autre exemple, le seul que je puisse personnellement nommer est Silver Bullet : le long métrage de 1985 basé sur la nouvelle/la nouvelle de Stephen King Cycle Of The Werewolf.

Le Stephen King Companion de George Beahm retrace les racines de l’ensemble du concept jusqu’en 1979, lorsque l’éditeur de Land of Enchantment, Chris Zavisa, a approché King dans le hall d’un hôtel pendant Providence, la World Fantasy Convention de Rhode Island. Comme conçu à l’origine, l’auteur et l’artiste Bernie Wrightson ont été réunis pour travailler sur un calendrier illustré qui comprendrait des illustrations de Wrightson et « un bref texte » de l’écrivain pour chaque mois de l’année (cela étant quelques années avant que les deux hommes travaillé ensemble sur l’adaptation en bande dessinée de Creepshow). Cependant, King a fini par livrer trop – comme il est connu depuis longtemps – et plutôt que de produire une série de 12 vignettes simples de 500 mots, il a fourni suffisamment de matériel pour un livre. Finalement, des problèmes contractuels ont empêché King de faire un calendrier avec Land Of Enchantment de toute façon, et avec les dessins à la plume et à l’encre spectaculaires et horribles de Wrightson inclus, Cycle Of The Werewolf a été publié en édition limitée à couverture rigide en 1983 et réimprimé en tant que livre de poche pour le marché de masse deux ans plus tard.