Adaptation du Pet Sematary de Stephen King : exhumation et examen de la version de 1989 du livre le plus effrayant de Stephen King

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Si Stephen King avait eu ses druthers en 1979, Pet Sematary ne serait pas un livre reconnu comme faisant partie de son vaste canon, et encore moins un favori de Constant Reader. L’auteur a conçu le roman alors qu’il était écrivain en résidence à l’Université du Maine, et lorsqu’il a été achevé et qu’il a donné le brouillon à sa femme Tabitha King, ils sont tous deux arrivés à la même opinion : c’était trop sombre pour être publié. Il a été mis dans un tiroir et y est resté… pendant environ trois ans.

Ce qui n’a pas été pris en compte dans la décision de distribution, c’est un autre type de résurrection : le retour des numéros avec la maison d’édition Doubleday. La société avait publié les cinq premiers livres de l’écrivain (Carrie, Salem’s Lot, The Shining, Night Shift et The Stand), mais il y avait un immense conflit dans le développement de l’épopée post-pandémique, et des différends contractuels se sont poursuivis après Stephen King. a conclu un nouvel accord avec Viking Press (qui a publié The Dead Zone, Firestarter, Cujo, Different Seasons et Christine). Afin de régler la relation une fois pour toutes et d’obtenir de l’argent qui lui était dû depuis longtemps, King a donné à Doubleday le livre dans son tiroir comme dernier roman à sortir – un roman qu’ils étaient excessivement heureux d’avoir, surtout à cause de la réputation qu’il avait. avait recueilli d’être laissé non publié.