Adaptations animées en direct sur Netflix: ce qui est en streaming maintenant et ce qui est à venir

En streaming : FullMetal Alchemist

Fullmetal Alchemist est étrange même selon les normes des anime. Il s’agit d’un jeune alchimiste nommé Edward et de son jeune frère nommé Alphonse. Ils essaient de faire revivre leur mère décédée grâce à l’alchimie, mais c’est un grand non-non, et notre héros perd une jambe et son jeune frère perd malheureusement tout son corps. Mais pas son âme, car Edward jette rapidement l’âme de son frère dans une armure à proximité, et maintenant, Edward jure de restaurer l’âme d’Alphonse dans son corps. Donc voilà. Comme je l’ai dit, bizarre.

Le film lui-même est… bien. C’est juste bien. Il suit d’assez près la première série et l’action est pour le moins intéressante. Cependant, il n’a pas le meilleur rythme, et à la fin, vous vous demandez en quelque sorte où est passée une grande partie de l’histoire, car elle passe assez rapidement aux homoncules. Dans l’ensemble, je peux tolérer Fullmetal Alchemist, mais vous feriez peut-être mieux de regarder l’anime Fullmetal Alchemist Brotherhood.

Diffusez Fullmetal Alchemist sur Netflix