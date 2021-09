Adapter le changement de cimetière de Stephen King: le Rat Fest de 1990 est la définition du manuel d’un «mauvais film de Stephen King»

Le réalisateur Ralph S. Singleton a été approché pour la première fois pour faire de Graveyard Shift un film sur le tournage de Pet Sematary de Mary Lambert (sur lequel il a travaillé en tant que producteur associé), mais il n’a pas agi jusqu’à ce que la production du film de 1989 soit complété. Lorsqu’il s’est finalement mis à lire la nouvelle, il a découvert son potentiel, puis a pris des mesures pour la faire le plus rapidement possible. Singleton a découvert un script préexistant et non autorisé par un scénariste pour la première fois nommé John Esposito, et en avril 1990, il a vendu l’idée à Paramount avec la promesse qu’ils seraient en mesure de sortir la dernière adaptation sur grand écran de Stephen King à temps pour Halloween.

C’était une date limite que la production a pu respecter… mais il y a aussi une très bonne raison pour laquelle la plupart des films sont réalisés avec un calendrier de production de plus de six mois.

Il est clair que je ne suis pas un fan du film, mais en tant qu’adaptation de King, il a tous les droits d’être un sujet de discussion dans cette colonne – et il est néanmoins toujours intéressant de regarder l’histoire de la nouvelle, de discuter de la comparaison du film. au matériel source et le critiquer plus de 30 ans après sa sortie originale. Plongeons donc dans Graveyard Shift pour la vingtième édition d’Adapting Stephen King.