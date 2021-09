Adapter l’informatique de Stephen King : comment une génération a été traumatisée avec succès par une mini-série de 1990

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

C’est une chose délicate de faire des généralisations sur l’écriture de Stephen King, car son œuvre est une œuvre qui ne cesse de croître. Chaque nouvelle histoire, avec ses nouveaux personnages et ses nouveaux thèmes, offre de nouvelles dimensions au canon du roi, et a sa propre façon de faire évoluer les lecteurs constants dans leur compréhension des capacités de l’auteur. Les critiques et les jugements « définitifs » sont continuellement rendus éphémères. Et pourtant, il est toujours aussi incroyablement facile de juger l’informatique de 1986 comme le magnum opus de l’auteur.

Un livre qui a été développé et écrit au cours de sept ans, IT est une fusion de tout ce que le monde associe à Stephen King : les liens très importants de l’amitié adolescente, comme on le voit dans “The Body” ; la crainte d’un mal omniprésent, tel qu’il est décrit dans le Lot de Salem ; la portée du stand ; et même sans doute la batterie psychique de The Shining, bien que gérant une ville entière avec du mauvais juju au lieu d’un simple hôtel des Rocheuses. Et, bien sûr, il y a l’amour pur de King pour les monstres. Entremêlant des histoires de deux époques distinctes, c’est une épopée aussi spectaculaire qu’horrible.