Les dirigeants et militants africains font pression sur la communauté internationale pour qu’elle fasse plus pour aider les pays les plus pauvres et vulnérables à s’adapter au changement climatique, en s’appuyant sur les preuves montrant que le continent est le plus menacé par les effets du réchauffement climatique.

Le chef du Union Africaine, président congolais Félix Tshisekedi, a déclaré que d’autres parties du monde doivent contribuer à la moitié des 25 milliards de dollars dont le continent a besoin pour exécuter un programme d’adaptation au cours des cinq prochaines années. Le solde proviendra de la Banque africaine de développement.

Le président de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, livre son message lors d’une session sur l’action sur les forêts et l’utilisation des terres, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 à Glasgow, en Écosse, le mardi 2 novembre 2021. (Paul Ellis/Pool Photo via AP)

Tshisekedi s’est exprimé mardi avant un sommet axé sur l’Afrique lors de la conférence des Nations Unies sur le climat dans la ville écossaise de Glasgow. Il était l’un des nombreux dirigeants qui ont souligné le sort de l’Afrique face au changement climatique, bien qu’il soit le continent peuplé le moins responsable des émissions mondiales.

Tshisekedi a noté que l’effort mondial sur le changement climatique « ne peut être gagné que s’il est gagné en Afrique », qui abrite 1,3 milliard de personnes. Les 54 pays d’Afrique ne contribuent qu’à environ 3% des émissions mondiales, un fait qui surprend certains Africains ordinaires lorsqu’ils le découvrent.

« C’est un point de départ plutôt qu’un plafond, et cela contribuera à renforcer la confiance », a déclaré Tshisekedi à propos des 12,5 milliards de dollars que l’Afrique doit lever pour les projets d’adaptation au climat.

Il a dit qu’il espérait que l’argent serait collecté avant la prochaine conférence annuelle sur le climat, qui se tiendra en Afrique.

Les dirigeants mondiaux s’engagent déjà dans des efforts d’adaptation, et il reste à voir combien sera collecté pour l’Afrique à la fin des deux semaines de la conférence de Glasgow.

Pendant ce temps, certains dirigeants et militants africains exercent des pressions, notant qu’un engagement précédent de collecter 100 milliards de dollars pour l’Afrique n’a jamais été honoré.

« Nous n’avons pas besoin de plus de faits. Nous avons besoin de plus de financement », a déclaré le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina mentionné.

Patrick Verkooijen, directeur général du Centre mondial d’adaptation basé aux Pays-Bas, a déclaré que la situation de l’Afrique est « s’adapter ou mourir », notant que les effets du changement climatique « sont aux portes de l’Afrique aujourd’hui ».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président du Congo Felix Tshisekedi et le président Joe Biden prennent la parole lors d’une session sur l’action sur les forêts et l’utilisation des terres, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 à Glasgow, en Écosse, le mardi 2 novembre 2021. ( Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool)

Alok Sharma, un responsable britannique qui dirige la conférence sur le climat connue sous le nom de COP26, a parlé des femmes malgaches à Madagascar confrontées à « un avenir sombre » de ne pas pouvoir cultiver en raison des défis liés au changement climatique.

« Le besoin est grand et l’injustice est flagrante », a-t-il déclaré.

Parmi les autres personnes qui ont pris la parole mardi figuraient le secrétaire d’État américain Antoine Blinken, qui a déclaré que les efforts d’adaptation étaient « une priorité » pour Washington. Directeur général du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva a appelé à la suppression des obstacles à l’autonomisation des femmes dans le cadre d’efforts plus larges visant à renforcer la résilience de l’Afrique face au changement climatique.

Èze Christiana, une Nigériane vivant à Nairobi, la capitale du Kenya, a déclaré qu’elle ne pense pas qu’il soit important de se réunir et de parler du changement climatique.

« Nous devons juste nous y adapter et le prendre comme nous le voyons », a-t-elle déclaré à propos du réchauffement climatique.

Selon un rapport publié le mois dernier par l’Organisation météorologique mondiale et d’autres agences des Nations Unies, la population africaine reste « extrêmement vulnérable » alors que le continent se réchauffe plus et à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale.

Le Comité international de secours a déclaré mardi qu’en Somalie et dans certains autres pays africains où il opère, les gens sont confrontés à « la fin brutale de la crise climatique », y compris des conditions d’urgence dues aux niveaux actuels de réchauffement climatique.

La communauté internationale doit investir dans la résilience climatique et la prévention de la famine, a déclaré le groupe humanitaire dans un communiqué.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par l’impact de la sécheresse et des conflits persistants sur les populations vulnérables dans toute la corne de l’Afrique, où une grande partie de la population dépend fortement des récoltes pour se nourrir et vendre pour leur subsistance, Kurt Tjossem, a déclaré le vice-président du groupe pour l’Afrique de l’Est dans ce communiqué.

En Somalie, par exemple, 3,5 millions de personnes souffrent de la faim après une récolte ratée, les agriculteurs qui dépendent du bétail voient leurs animaux mourir de soif chaque jour, a-t-il déclaré.

