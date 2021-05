Adar Poonawala prend le contrôle de Magma Fincorp via une injection de capitaux propres de Rs 3 456 crore

Alors que la deuxième vague de Covid-19 s’atténue, la nouvelle direction devrait stimuler l’accélération des affaires.

Adar Poonawalla a pris lundi la présidence de Magma Fincorp, une société financière non bancaire. Cela fait suite à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Magma par le biais d’une injection de capitaux propres de Rs 3 456 crore en mai 2021 par Rising Sun Holdings.

Magma Fincorp est désormais une filiale de Rising Sun Holdings, détenue et contrôlée par Poonawalla. Avec 60% des actions détenues par Rising Sun Holdings, la société fait désormais partie du groupe Poonawalla. Le changement de marque de l’entreprise en tant qu’entreprise du groupe Poonawalla est en cours.

Dans une présentation aux investisseurs, la société a déclaré qu’elle visait à figurer parmi les 3 meilleures NBFC pour le financement des consommateurs et des petites et moyennes entreprises. L’injection de fonds propres avait entraîné une augmentation du ratio d’adéquation des fonds propres de niveau 1 de la société à 66,8% au 15 mai 2021, avec un effet de levier de 1,3x à la même date. La société avait une liquidité globale de Rs 5 058 crore, une valeur nette de Rs 5 650 crore et un CRAR de niveau 1 à 66,8 %.

La société a déclaré qu’elle accélérerait la trajectoire de croissance des filiales, suivie d’un déblocage de valeur via l’introduction en bourse. La coentreprise d’assurance, Magma HDI, avait reçu des engagements pour un nouveau capital de Rs 250 crore d’ICICI Venture, Morgan Stanley PE Asia, ainsi qu’une vente secondaire par des promoteurs pour Rs 275 crore pour se conformer aux directives de la RBI pour la propriété de participations dans des compagnies d’assurance. . Magma Fincorp a injecté 500 crores de Rs dans Magma HFC le 31 mai 2021, portant la valeur nette du HFC à environ 1 000 crores de Rs.

Elle a amélioré ses performances d’exploitation au cours de l’exercice 21 et signalé une augmentation des NIM, une réduction des ratios de dépenses d’exploitation, une réduction du coût des fonds et la société est sortie de l’exercice 21 avec un bilan très solide. La société a enregistré une réduction du coût des fonds dans un passé récent, avec un coût des fonds au quatrième trimestre en baisse de 62 points de base sur un an et un coût des fonds pour l’exercice 21 en baisse de 36 points de base sur un an.

Mis à part l’impact de radiation supplémentaire unique de Rs 274 crore, la société a créé des dispositions de superposition de gestion de Rs 621 crore, totalisant une charge de profit et de perte unique de Rs 895 crore. La perte avant impôt s’élevait à Rs 749 crore pour FY21. La société s’attend à des récupérations sur les contrats annulés par le biais de poursuites judiciaires engagées contre les clients défaillants, qui seraient comptabilisées dans les revenus des trimestres suivants. La direction est convaincue qu’avec de telles réserves de provisions et des politiques d’annulation strictes, elle est suffisamment préparée pour faire face à l’impact potentiel de la deuxième vague en cours de Covid au cours de l’exercice 22.

La société a également annoncé des changements de direction avec Abhay Bhutada en tant que directeur général et Vijay Deshwal en tant que PDG de Magma Fincorp à partir de juillet 2021. Deshwal est actuellement directeur commercial chez ICICI Bank. En outre, Deshwal serait également le PDG du groupe de services financiers du groupe Poonawalla. Ces changements reflètent la transition de l’entreprise vers la prochaine phase de croissance. Alors que la deuxième vague de Covid-19 s’atténue, la nouvelle direction devrait stimuler l’accélération des affaires.

“Nous avons décrit les principaux piliers stratégiques de Magma 2.0, définissant une direction claire et ciblée pour l’entreprise”, a déclaré Bhutada. Magma 2.0 serait une organisation gérée par des professionnels sous une nouvelle équipe de direction entièrement soutenue par le leadership existant, capitaliserait les avantages d’une base de capital importante et d’une filiation plus forte, a déclaré Bhutada. Il y aurait une reconnaissance précoce et une résolution des problèmes de qualité des actifs avec des radiations accélérées et un provisionnement de tampon, un profil ALM robuste, une technologie de gestion des risques et des analyses de données, a-t-il déclaré.

