Adar Poonawalla prend une participation de 20% dans Wakau de JetSynthesys

Poonawalla rejoint Amitabh Bachchan qui détient également une participation minoritaire dans la plate-forme de divertissement et de mode de partage de courtes vidéos

Le PDG de Serum Institute of India, Adar Poonawaalla, a pris une participation de 20% dans Wakau Interactive Pvt Ltd, une filiale de JetSynthesys. La plate-forme de médias sociaux axée sur la communauté Wakau offre une combinaison d’expérience sur écran mobile et de contenu vidéo court dans les domaines du divertissement et de la mode avec un élément de commerce vidéo associé. Poonawalla rejoint l’acteur de Bollywood Amitabh Bachchan en tant qu’investisseurs Wakau. « De nouveaux formats de contenu tels que de courtes vidéos de divertissement et de mode gagnent en popularité à grande échelle et Wakau, en s’appuyant sur sa pile technologique avancée basée sur l’IA, l’a rendu si facile, créatif, amusant et sûr pour les consommateurs grâce à son haut niveau de personnalisation », Adar Poonawalla, a déclaré le directeur général du Serum Institute of India.

Avec plus de quatre vidéos générées par les utilisateurs et une bibliothèque de chansons contenant plus de 10 000 chansons régionales et principales pour de courtes vidéos, Wakau organise actuellement plus de cinq événements quotidiens d’engagement des utilisateurs. Créé avec pour mission de divertir et de promouvoir la créativité, Wakau se vante d’une excellente expérience utilisateur grâce à la personnalisation et à la technologie de pointe. La plate-forme prétend avoir une forte concentration régionale sur la curation de contenu et la galerie de chansons.

Selon Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys, les plateformes de partage de courtes vidéos sur les réseaux sociaux connaissent un grand succès auprès des utilisateurs depuis les deux dernières années. « Nous avons créé Wakau avec un seul objectif, divertir les utilisateurs et promouvoir la créativité. Il permet à la communauté des créateurs à la fois de distribuer et de monétiser du contenu via des mécanismes new-age comme les NFT. Nous avons constamment tiré parti de diverses offres de services d’IA/ML d’AWS en combinaison avec des modèles de science des données développés en interne pour maintenir la qualité du contenu, filtrer le contenu inapproprié pour offrir une expérience plus sûre aux utilisateurs, développer de nouvelles fonctionnalités et conceptions en fonction des besoins des utilisateurs et servir le meilleur contenu selon les préférences et les intérêts de l’utilisateur tout en le maintenant engagé », a-t-il ajouté.

