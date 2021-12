Adar Poonawalla prend une participation de 20% dans Wakau, filiale de JetSynthesys

Poonawalla rejoint la superstar Amitabh Bachchan en tant que ligue des investisseurs de Wakau. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.



Le chef du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawaalla, a pris une participation de 20% dans Wakau Interactive, une plate-forme de partage de vidéos courtes et une filiale de JetSynthesys, pour un montant non divulgué.

Wakau – une plate-forme de médias sociaux axée sur la communauté – offre une combinaison d’expérience sur écran mobile et de contenu vidéo court dans les domaines du divertissement et de la mode avec un élément de commerce vidéo associé. Lancé par la société de divertissement et de technologie numérique JetSynthesys, Wakau propose plus de 4 lakh de vidéos générées par les utilisateurs et une bibliothèque de chansons contenant plus de 10 000 chansons régionales et principales pour de courtes vidéos. Wakau organise actuellement plus de 5 lakh d’événements d’engagement quotidien des utilisateurs, selon un communiqué.

« De nouveaux formats de contenu tels que de courtes vidéos de divertissement et de mode gagnent en popularité à grande échelle et Wakau, en s’appuyant sur sa pile technologique avancée basée sur l’IA, l’a rendu si facile, créatif, amusant et sûr pour les consommateurs avec ses niveaux élevés de personnalisation. Je tiens à féliciter l’équipe pour le prix de l’IA et je suis ravi de rejoindre ce mastodonte de possibilités avec Wakau alors qu’il entame sa prochaine phase de croissance », a déclaré Poonawalla.

Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys, a déclaré que Wakau a été créé avec un seul objectif : divertir les utilisateurs et promouvoir la créativité.

« Il permet à la communauté des créateurs à la fois de distribuer et de monétiser du contenu via des mécanismes new-age comme les NFT. Les plates-formes de partage de courtes vidéos sur les réseaux sociaux ont connu un grand succès auprès des utilisateurs depuis les deux dernières années », a-t-il ajouté.

Navani a déclaré que la société a constamment tiré parti de diverses offres de services d’IA/ML d’AWS en combinaison avec des modèles de science des données développés en interne pour maintenir la qualité du contenu, filtrer le contenu inapproprié pour offrir une expérience plus sûre aux utilisateurs, développer de nouvelles fonctionnalités et conceptions basées sur l’utilisateur. exigences et servir le meilleur contenu selon les préférences et les intérêts de l’utilisateur tout en les maintenant engagés.

« Adar a été au courant du travail de l’équipe effectué jusqu’à présent et voit l’énorme potentiel de la plate-forme. Nous sommes ravis de l’avoir avec nous dans le voyage à titre officiel maintenant, aux côtés de Big B, et nous sommes impatients de débloquer conjointement de nouvelles étapes pour Wakau à l’avenir », a-t-il ajouté.

