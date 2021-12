Adarsh ​​Gourav à Inayat Verma : des acteurs devenus instantanément célèbres en 2021 grâce aux plateformes OTT

L’industrie du divertissement a subi un changement massif, tout comme la consommation de contenu.

L’année 2020-2021 a vu une série d’acteurs émergents – les nouveaux et les anciens qui étaient là depuis des années mais qui viennent de devenir célèbres et ont finalement reçu l’attention qu’ils méritaient. L’industrie du divertissement a subi un changement massif, tout comme la consommation de contenu. L’essor des médias numériques et des multiples plateformes OTT ont introduit de nouveaux talents dans l’industrie.

Alors que nous approchons de la fin de l’année 2021, nous prenons du recul et passons en revue les acteurs dont la performance a marqué à jamais le public et dont la performance a enfin obtenu l’attention qu’elle méritait depuis longtemps. Regarde. Voici la liste des acteurs en petits groupes de 2021, selon Indianexpress.com.

Adarsh ​​Gourav

Vu pour la dernière fois dans The White Tiger, l’acteur a été vu en train de jouer de nombreux petits rôles dans l’industrie. Lors de sa dernière apparition avec Priyanka Chopra Jonas et Rajkumar Rao, la performance d’Adarsh ​​a été largement applaudie par le public et les critiques. L’acteur a insufflé la vie à Balram si facilement comme sa propre peau. Adarsh ​​Gourav sera ensuite vu dans la série Extrapolations sur le changement climatique de Scott Z Burns.

Sai Tamhankar

L’acteur marathi a été vu face à Kriti Sanon dans Mimi. L’acteur a joué le rôle des amis de Kriti Sanon. Tamhankar a déjà joué des rôles inoubliables dans l’industrie. L’actrice n’a cependant commencé que récemment à décrocher de nouveaux rôles. Elle a également été vue dans des projets Web comme Navarasa et Samantar 2 cette année.

Amruta Subhash

Vu pour la dernière fois à Dhamaka, où Amruta Subhash était considéré comme l’ambitieux patron avide de TRP de Kartik Aryan, l’acteur n’est pas seulement un visage régulier au théâtre, mais aussi un acteur primé national. L’acteur est devenu célèbre pour son rôle dans Gully Boy où elle a joué le rôle de la mère de Ranveer Singh. Plus tard, elle a également fait Selection Day, Sacred Games 2 et Choked. En 2021, elle est apparue dans Bombay Begums de Netflix en tant que danseuse de bar nommée Lily. Dans la série, l’actrice a été vue en train de commettre une arnaque afin d’assurer un avenir meilleur à son fils.

Anupam Tripathi

Cet acteur indien est devenu instantanément célèbre avec un jeu de calmar mondialement reconnu cette année. Dans Squid Game, Tripathi était considéré comme un travailleur migrant pakistanais affecté au numéro 199. Son personnage était très apprécié pour sa démonstration d’innocence et de loyauté tout au long du jeu dans lequel des concurrents à court d’argent s’affrontaient pour le prix de la coqueluche : 38 millions de dollars. L’homme de 33 ans a quitté l’Inde (Delhi, où il est né et a grandi) pour étudier le théâtre grâce à une bourse à l’Université nationale des arts de Corée. Après l’obtention de son diplôme, Trrpathu a accepté un emploi dans la restauration tout en cherchant un travail d’acteur.

Hindouja ensoleillée

L’acteur Sunny Hinduja est dans l’industrie depuis 14 ans, mais n’a attiré l’attention du public que récemment en jouant dans l’émission Web Aspirants. Mentor de l’acteur principal de la série, il était l’ami de tous ceux qui en avaient besoin. L’acteur qui existe depuis plus d’une décennie est un visage familier mais n’a jamais obtenu son dû. En fait, l’acteur a même décidé d’arrêter de jouer, mais le destin est intervenu et il a décroché le rôle dans Aspirants.

Ashlesha Thakur

L’acteur Ashlesha Thakur a été vu en train de jouer le rôle de Dhriti dans la web-série The Family Man. Elle n’était qu’une enfant lorsque la série Web a fait ses débuts en 2019. L’actrice a réussi des scènes romantiques et complexes de manière convaincante et s’est imposée en tant qu’acteur face à Manoj Bajpayee et Priyamani dans la série.

Inayat Verma

Du rôle de Mini dans Ludo à celui de Binny dans Ajeeb Dastaan, passant d’un rôle d’enfant adorable à un personnage sans méfiance commettant un crime odieux, l’enfant acteur Inayat avait deux projets en minou cette année. Son rôle inoubliable en tant que Mini dans Ludo de Netflx face à Abhishek Bachchan l’a rendue célèbre instantanément.

