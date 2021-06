ADAS, ISA et tous les systèmes pour voitures qui seront obligatoires en 2022 | Moteur

Ce sont tous les systèmes qui seront obligatoires en 2022 sur les voitures neuves. La liste est longue et chacun se concentre sur l’amélioration de la sécurité.

La technologie fait son chemin dans l’industrie automobile à pas de géant. En plus des différentes solutions de connectivité qui permettent l’intégration d’appareils mobiles dans la voiture, les agences s’efforcent de proposer des technologies qui améliorent la sécurité, à la fois active et passive, dans le but de réduire les accidents et les accidents de la route. Aujourd’hui, nous analysons les systèmes qui seront obligatoires en 2022 dans les voitures neuves.

Dès l’année prochaine, tous nouvelles voitures vendus dans l’Union européenne doivent intégrer ces technologies. C’est quelque chose qui s’est produit à de nombreuses reprises au cours de l’histoire de l’automobile et qui a conduit à la standardisation d’avancées aussi importantes en matière de sécurité que la ceinture de sécurité ou les airbags. Aujourd’hui, le secteur automobile va encore plus loin et Mai 2022 est la date à partir de laquelle toutes les voitures neuves (2024 pour les modèles existants) équiperont ces technologies révolutionnaires dans le cadre de leur équipement standard.

ADAS, ISA… tous les systèmes qui seront obligatoires en 2022

Avertissement de sortie de voie

Au sein des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) se trouve le avertissement de sortie de voie. Ce système vous avertira si la voiture change de voie (tant que le conducteur n’active pas le clignotant) ou va sortir de la route par des signaux lumineux, des signaux sonores ou des vibrations sur le volant ou le siège.

Alerte de ceinture de sécurité aux places arrière

Ce système est déjà disponible dans les sièges avant. Il s’agit d’un capteur qui détecte la présence d’un occupant des sièges avant qui ne porte pas de ceinture de sécurité. Si tel est le cas, la voiture émet une alerte sonore et visuelle au tableau de bord. À partir de 2022, ce système sera standard dans toutes les voitures et comprendra également les sièges arrière.

Assistance de vitesse intelligente (ISA)

Vous avez probablement entendu parler de l’ISA, l’Intelligent Speed ​​Assist, un système qui ne va PAS limiter la vitesse des voitures. C’est une technologie qui alerte le conducteur lorsqu’il dépasse les limites établies pour la route. Il est basé sur les informations collectées par les caméras frontales et le navigateur. Il informe uniquement le conducteur, mais n’agira pas sur la pédale d’accélérateur ni ne limitera la puissance du véhicule.

Verrouillage du véhicule pour les conducteurs ivres

Pour le moment, il s’agira d’une pré-installation d’un système de verrouillage du véhicule. Ce système peut bloquer l’utilisation du véhicule s’il détecte que le conducteur a ingéré une grande quantité d’alcool. Comme il s’agit d’une pré-installation, le système sera inactif, mais c’est un premier pas vers sa standardisation et pour qu’à l’avenir, les voitures aient un éthylotest intégré.

Caméra de recul avec détection de trafic transversal

Grâce aux systèmes d’infodivertissement de plus en plus populaires, la voiture pourra afficher un image capturée par une caméra de ce qui se passe derrière. Il est très pratique pour effectuer des manœuvres de stationnement et, en intégrant la fonction de détecteur de trafic transversal, rendra la marche arrière d’une place de stationnement sur batterie beaucoup plus sûre et plus facile. Cette fonction détecte que d’autres véhicules vont traverser, alertant le conducteur et activant même les freins si votre voiture est équipée d’une version à technologie active.

Boîte noire

Semblable à celui d’un avion, le boîte noire des voitures serviront à enquêter sur les accidents de la circulation et qu’il existe des protocoles standardisés. Vous devez vous conformer aux lois sur la protection des données et n’enregistrerez pas de données personnelles ou qui affectent la vie privée des passagers.

Détecteur de fatigue

le détecteur de fatigue ou de somnolence Ce sera un autre des systèmes obligatoires à partir de mai 2022. Ce système peut reconnaître les schémas de fatigue ou de fatigue du conducteur et avertir qu’une pause est nécessaire. Les systèmes les plus avancés intègrent des caméras qui analysent le comportement du conducteur pour déterminer s’il est fatigué ou s’il a un début de somnolence. Les plus basiques (la plupart d’entre eux), détectent si les lignes de la route sont fréquemment piétinées, comment le conducteur agit sur le volant, l’utilisation des clignotants…

Freinage d’urgence

Finalement, le freinage d’urgence Ce sera le huitième système de sécurité obligatoire qui entrera en service dans toutes les nouvelles voitures à partir de mai 2022. Cette technologie est un système de freinage d’urgence capable de détecter les obstacles et d’appliquer un freinage d’urgence pour éviter un accident ou un écrasement. Les systèmes les plus avancés intègrent la détection des cyclistes, piétons et autres véhicules, ainsi que divers obstacles que l’on peut trouver sur la route.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Aarón Pérez.