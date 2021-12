AdaSwap s’associe à Djed Stablecoin, émis par COTI, pour explorer les opportunités d’inscription et d’intégration de DEX pour Djed Stablecoin

Tel Aviv, Israël, 21 décembre 2021,

AdaSwap, un constructeur d’écosystème qui établira le premier échange décentralisé sur le réseau Cardano, s’associe au COTI, l’émetteur de Djed, stablecoin basé sur Cardano pour explorer les moyens de l’intégrer à l’AdaSwap DEX.

Dans le cadre de ce partenariat, AdaSwap explorera les opportunités d’inscription de Djed sur l’AdaSwap DEX et examinera les moyens d’utiliser le réseau stablecoin basé sur l’algorithme que Djed est en train de construire.

AdaSwap construit un DEX natif et gamifié pour le réseau Cardano qui permet à la communauté crypto d’échanger facilement des jetons basés sur Cardano en quelques secondes avec des frais peu élevés. Dans le cadre de ce projet, il crée également un marché natif Cardano NFT ainsi que des pools de liquidités fixes, à long terme et à haut rendement qui permettront aux détenteurs de jetons de miser, d’acheter et de vendre des NFT et de gagner des intérêts sur leurs investissements.

Djed est un protocole de stablecoin algorithmique basé sur Cardano qui se comporte comme une banque autonome, achetant et vendant pour un prix dans une fourchette indexée sur un prix cible. Grâce à ces mécanismes intelligents basés sur des contrats, Djed assure la stabilisation des prix, ce qui le rend particulièrement prometteur dans les opérations de financement décentralisées. L’algorithme fonctionne en exploitant une base de réserve de pièces de monnaie, de frappes et de jetons en feu si nécessaire pour assurer la stabilité des prix.

Le stablecoin Djed est construit au sommet de l’écosystème de la finance sur la blockchain du COTI qui vise à surmonter les défis liés aux frais, à la latence, à l’inclusion mondiale et au risque dans la finance centralisée, ainsi que les problèmes de colmatage, de frais et de complexité dans DeFi. COTI le fait grâce à un algorithme de consensus propriétaire basé sur l’apprentissage automatique, appelé Trustchain, qui repose sur une nouvelle structure de données multi-DAG (graphique acyclique dirigé) qui est évolutive, rapide, privée, inclusive, à faible coût et optimisée pour la finance.

« En tant que croyant de Cardano, j’aime voir la forte implication de COTI dans l’espace Cardano, cela montre le potentiel créé pour l’écosystème Cardano par une participation innovante », a déclaré Lennon Qualmann, PDG d’AdaSwap.

En tant qu’émetteur du Djed stablecoin, COTI est chargé de publier ses contrats intelligents et de servir de front-end aux fonds, entreprises, développeurs et autres qui souhaitent frapper Djed et les pièces de réserve utilisées dans le cadre de son algorithme de rattachement. Les utilisateurs de la plate-forme AdaSwap seront incités avec des récompenses à fournir des liquidités via les paires de trading Djed.

À propos d’AdaSwap

AdaSwap est un constructeur d’écosystème visant à créer le premier échange décentralisé sur le réseau Cardano. L’AdaSwap DEX facilitera l’échange de jetons de crypto-monnaie, la création, l’achat et la vente de NFT, le lancement de nouveaux projets et la mise de fonds dans des pools de liquidités pour gagner des frais sur la blockchain Cardano.

Contacts