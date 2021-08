ADayOffTwitch est une manifestation d’une journée contre les raids haineux

Les streamers de Twitch organisent une manifestation en ligne dans l’espoir que cela conduira à une action contre le problème toujours croissant des raids haineux ciblant les créateurs de contenu marginalisés.

Réunis sous le hashtag #ADayOffTwitch, les streamers du monde entier prévoient de réduire le nombre de streaming et d’audience sur la plate-forme la semaine prochaine, le 1er septembre. Organisée par les créateurs de contenu Lucia Everblack, Shineypen et Rek It Raven, la manifestation a l’intention réduire les revenus publicitaires pendant une journée pour envoyer à Twitch un message indiquant que les créateurs de contenu et les streamers souhaitent que la plate-forme prenne ce problème au sérieux.

Ces raids ne sont pas non plus de simples trolls cherchant à faire monter les gens. Ce sont des essaims de robots publiant tout, des images homophobes, transphobes, racistes et nazies à part entière dans les forums de discussion, pour essayer de pousser les créateurs marginalisés hors de la plate-forme.

Nous continuons le combat. Criez à @LuciaEverblack et @ShineyPen pour m’avoir aidé avec ça!#ADayOffTwitch

Le 1er septembre, ne mettez pas en ligne. pic.twitter.com/dU1ycC9YtM — ɪᴛ, ! ☠🔪 (@RekItRaven) 20 août 2021

De nombreux autres streamers interviennent déjà, exprimant leur soutien et acceptant de participer à la manifestation.

Récemment, j’ai RT à l’appui de #ADayOffTwitch Mais voici un fil qui explique en quoi c’est contre-productif. Lis le. Voir les deux côtés. Quoi que vous choisissiez de faire le 9/1, assurez-vous que cela profite spécifiquement aux créateurs marginalisés. Que vous soyez sur Twitch ou sur Off, vous pouvez être ce changement. https://t.co/wWU60AVqcG — Ky | Elle/elle (@DefinedByKy) 23 août 2021

il n’y a pas un seul flux qui passe sans diffuser des messages homophobes et des raids haineux. Le mois dernier, j’ai été attaqué par haine plus de 10 fois, ce qui représente plus de 16 000 faux abonnés. Être harcelé ne devrait pas faire partie de mon travail je prendrai #adayofftwitch le 1er septembre https://t.co/9Ht3pDJGN3 – NEON NO (@Neon_woof) 22 août 2021

Même affaire, cornichons ! Pas de contraction mercredi ! #ADayOffTwitch https://t.co/NQcwb9PPwc – Lord Travis McElroy, le meilleur ami d’Internet (@travismcelroy) 21 août 2021

Si vous le pouvez, faites preuve de solidarité envers les créateurs marginalisés qui subissent un harcèlement en ligne extrême en raison des raids haineux en cours sur Twitch. Cela inclut de s’abstenir de diffuser le 1er septembre ou de partager la publication dans QRT.#ADayOffTwitch #TwitchDoBetter https://t.co/4Zt1NmLkpV – Kagenaga Vtuber 】 (@kagenaga_LN) 21 août 2021

Twitch lui-même a répondu à ces préoccupations croissantes concernant le harcèlement et les discours de haine au début du mois, mais le problème persiste tout de même. Espérons que les appels au changement de #ADayOffTwitch conduisent à un changement durable.

Nous avons vu beaucoup de conversations sur les bots, les raids haineux et d’autres formes de harcèlement ciblant les créateurs marginalisés. Vous nous demandez de faire mieux, et nous savons que nous devons faire plus pour régler ces problèmes. Cela inclut un dialogue ouvert et continu sur la sécurité des créateurs. – Twitch (@Twitch) 11 août 2021

