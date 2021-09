Addison Rae annule sa représentation 2 jours avant le festival de musique au milieu du contrecoup du gala du Met

La superstar de TikTok, Addison Rae, a annulé sa performance au iHeartRadio Music Festival 2021, qui commence vendredi au T-Mobile Arena de Las Vegas. Rae, 20 ans, devait se produire samedi à la Daytime Stage, aux côtés d’Oliva Rodrigo, All Time Low, Gabby Barrett et Saweetie. C’est une fin de semaine décevante pour Rae, qui a commencé cette semaine en assistant à son premier gala du Met lundi.

“Salut à tous ! Après beaucoup de réflexion, j’ai décidé qu’il valait mieux ne pas jouer à iHeart”, a écrit la star de He’s All That dans un message Instagram Story jeudi. “Je veux donner à mes fans 110% et je ne me sens pas prêt à le faire. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Je vous aime tous.” Rae n’a offert aucune autre explication.

Rae a fait ses débuts au Met Gala dans une superbe robe rouge vintage Tom Ford pour Gucci de 2003. Elle a également montré sa nouvelle couleur de cheveux blonds. Rae et son architecte d’image, Law Roach, ont choisi une robe d’un designer américain qui est connu pour “autonomiser les femmes”, a-t-elle déclaré à Vogue sur le tapis rouge, rapporte PEOPLE. “Je voulais rendre hommage à cela”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Nous avons trouvé exactement le genre de message que nous voulions faire passer et cette robe était parfaite pour ça.”

Même la coiffure de Rae a été inspirée par les premières campagnes Gucci de Ford en 2000. “Quand vous regardez toutes les références Gucci à l’époque de Tom Ford, tout avait une certaine élégance qui respirait la liberté”, a déclaré à PEOPLE le coiffeur et directeur créatif de Virtue Labs, Adir Abergel. “Tom a su apporter force et confiance avec ses vêtements pour qu’une femme se sente sexy. C’est exactement ce que je voulais faire avec les cheveux.”

Rae, dont l’apparition au Met Gala a mis les gens sur Twitter en colère à l’idée de voir une personne célèbre lors d’un rassemblement de personnes célèbres, est l’une des stars les plus populaires sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 84,4 millions d’abonnés sur TikTok et 39,9 millions d’abonnés sur Instagram. Elle a également fait ses débuts d’actrice dans le remake de Netflix She’s All That He’s All That. Bien que le film ait été ravagé par la critique, ce fut un énorme succès pour Netflix. Le streamer a même signé un accord non exclusif de plusieurs millions de dollars avec Rae pour produire plus de films avec elle.

Bien que Rae ne réponde généralement pas aux critiques, elle a insisté sur le fait qu’elle prenait la réalisation de films au sérieux et qu’elle a toujours voulu agir. “Maintenant, il est temps pour moi de faire un pas supplémentaire, de faire un effort supplémentaire pour m’assurer que les gens peuvent voir ma passion pour le jeu d’acteur à l’avenir”, a-t-elle récemment déclaré au Los Angeles Times. “J’espère vraiment que les gens donneront [the movie] une chance – donnez-moi une chance de me montrer en tant qu’actrice et de ne pas y entrer avec un état d’esprit négatif.”