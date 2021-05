Addison Rae, Bella Poarch, Charli D’Amelio et la fade des plus grandes stars de TikTok

Lorsque TikTok a été lancé pour la première fois, cela ressemblait à la première émission de talents au monde basée sur un algorithme. Qu’ils fassent du beatbox, du shuffling ou du roller à J. Lo, les gens de ma page For You – la plupart d’entre eux n’ont pas encore terminé leurs études secondaires ou collégiales – semblaient tous incroyablement doués. (Naturellement, cela nous a fait sentir comme de la merde, et au début, certaines des tendances les plus populaires de TikTok consistaient à affronter son propre manque de spécificité.)

Il est donc curieux que les plus grandes stars de TikTok ne soient pas les coureurs de théâtre musical, ni les chorégraphes hip-hop, ni les gymnastes rythmiques. Tout comme dans un véritable spectacle de talents au lycée, les plus grandes stars sont les enfants populaires.

Ce dont je parle ici, c’est de «TikTok direct», le côté de l’application qui peut être décrit comme «de jolies personnes se filmant en étant jolies». Sur TikTok, vous pouvez être une danseuse correcte avec un visage expressif, et un an plus tard, vous obtenez une marque de beauté, une amitié concoctée par un publiciste avec un Kardashian et le rôle principal dans l’adaptation Netflix de She’s All That. . Vous pouvez décrocher une place d’invité au Tonight Show, interpréter les danses TikTok qui vous ont rendu célèbre, recevoir des tonnes de réactions négatives pour ne pas avoir crédité les chorégraphes originaux et en ressortir pour la plupart indemnes, parce que vous critiquer pour “ne pas avoir de talent” ou utiliser le les créations des autres, c’est passer à côté de l’essentiel: personne ne vous suit car ils s’attendent à ce que vous soyez talentueux. Ils vous suivent parce qu’ils vous aiment.

Nous sommes maintenant au stade de la renommée de TikTok où son influence sur le domaine du divertissement traditionnel est indéniable. Les stars de TikTok font de réels progrès à Hollywood, et vice versa – comme, même Anthony Hopkins a un TikTok. Cela signifie également que nous sommes au stade de la relation où nous pouvons enfin commencer à évaluer ses effets: à savoir, que la culture pop est de plus en plus déterminée par des algorithmes (ce n’est pas nouveau, mais aucun algorithme de plate-forme n’est plus puissant pour faire surface sur mesure. contenu que celui de TikTok). Cela tend également à signifier que ce que nous voyons est le plus petit dénominateur commun de ce que les êtres humains veulent regarder, faisant appel à nos pulsions les plus basses et exploitant les préjugés existants vers la minceur, la blancheur et la richesse.

Le résultat est, eh bien, médiocre. C’est le sujet de la première chronique Substack de la journaliste d’Insider Kat Tenbarge ce week-end, qui fait des points vraiment saillants sur la montée de Charli D’Amelio, Bella Poarch et leurs pairs. Poarch, qui détenait autrefois le titre de la vidéo TikTok la plus appréciée de tous les temps pour avoir secoué la tête au rythme d’une chanson, vient de faire ses débuts dans l’industrie avec une chanson intitulée «Build a Bitch», la vidéo pour laquelle imagine une dystopie dans laquelle les hommes peut commander une petite amie personnalisée dans une usine à la Build-A-Bear. C’est une chanson intelligente (et extrêmement entraînante) avec une vidéo soigneusement produite qui critique ironiquement le même système qui a créé Bella Poarch, celui qui récompense les filles minces avec des lèvres boudeuses et des yeux de poupée qui font des expressions faciales kawaii et ahegao. En d’autres termes, si Internet pouvait «construire une chienne», cela ressemblerait exactement à Bella Poarch.

Tenbarge remet en question cette ironie, notant qu’avant, Bella Poarch n’a pas fait grand-chose pour suggérer qu’elle pourrait avoir ce qu’il faut pour devenir une grande pop star. «L’effet Bella Poarch est l’inverse fascinant d’une usine industrielle – elle va être intégrée dans une marque esthétique et personnelle destinée à être vendue à des millions de personnes», écrit-elle. «Et plutôt que d’être triée sur le volet par un dirigeant d’un label de musique, elle leur a été livrée par des millions de jeunes de 18 à 25 ans qui l’ont trouvée attirante sur TikTok.»

On pourrait soutenir que c’est une victoire pour le populisme, l’idée que les gens ordinaires plutôt que les dépisteurs de talents professionnels peuvent choisir qui deviendra la prochaine Britney Spears. Mais au lieu de cela, ce système culmine dans la médiane confuse de tous les goûts les plus moyens de la planète. Prenez, par exemple, la montée en puissance de Sarah Cooper, dont la synchronisation labiale hacky avec les discours de Trump l’a rendue aimée parmi les baby-boomers de la résistance et lui a valu un stand-up spécial Netflix, bien que TikTok héberge certaines des bandes dessinées numériques les plus talentueuses de la planète. .

Ou considérez la récente liste de docuseries TikToker, dans laquelle Netflix, Hulu et Facebook Watch visent à transformer les gens qui sont devenus célèbres en dansant devant des caméras iPhone en stars de la réalité. Des trois – la série Hype House de Netflix, la série familiale D’Amelio de Hulu et la série Sway House de Facebook Watch – seule la dernière a été publiée, mais si le contenu de type docuseries précédent de la famille D’Amelio ou de la maison Hype en est un. indication, ce ne sont pas des sujets adaptés à la télé-réalité. La télé-réalité nécessite d’être un peu désordonnée, un peu impudique et surtout intéressante, et l’attrait de tant de TikTokers hétérosexuels est qu’ils sont des ardoises vierges. Comparez cela à, disons, Jersey Shore, un exploit de génie du casting de télé-réalité de jeunes assoiffés de célébrité qui a déclenché des carrières de dix ans.

Sur le plan individuel, la médiocrité est une chose merveilleuse. L’idée que tout le monde a besoin d’être le meilleur, le plus performant, le plus intelligent, le plus chaud, peu importe, est un phénomène contre lequel les gens commencent enfin à s’opposer en tant qu’outil du capitalisme et du patriarcat, un système conçu pour nous permettre de continuer à travailler et achat et misérable. On pourrait dire que la médiocrité est même ambitieuse – la personne qui ne ressent pas le besoin de s’améliorer constamment est probablement beaucoup plus maîtrisée et bien ajustée que les personnes qui le font.

La renommée de TikTok célèbre un autre type de médiocrité, cependant, le genre où la «relatabilité» signifie adhérer aux normes de beauté fluctuantes d’Internet et à la classe moyenne supérieure accessible et ne jamais dire quoi que ce soit qui puisse indiquer une personnalité. Ceci, par opposition au genre de relatabilité que vous obtenez en entendant quelqu’un exprimer un sentiment spécifique ou en regardant quelqu’un d’autre expérimenter un genre de banalité similaire que vous reconnaissez dans votre propre vie. Les chansons, les spectacles et les spéciaux qui sortent de la renommée de TikTok se sentent creux, à l’opposé du bon art, qui a un point de vue et un sens au-delà de lui-même.

Il n’est pas étonnant que les stars de TikTok et d’autres influenceurs aient dû rechercher de nouvelles façons de monétiser leurs abonnés: ils ne sont pas conçus pour les industries existantes, et ils adoptent donc des applications qui permettent aux fans de «contrôler chacun de leurs mouvements» ou de vendre leur contenu comme NFT. Comme l’écrivait Vanessa Grigoradis dans son profil d’Addison Rae, «Rae s’était trouvée dans une situation étrange et moderne: elle était devenue très célèbre et devait être payée pour cela. Ceci, bien sûr, est un échec des institutions plutôt que des individus: un pays où les gens doivent concocter de multiples bousculades pour vivre une vie confortable n’est pas un pays qui prend bien soin de ses citoyens.

Il ne s’agit pas de savoir qui «mérite» la renommée, car la célébrité a toujours été un jeu truqué. Il s’agit davantage de ce que nous devons attendre des personnes que nous rendons célèbres. Ce n’est pas parce que quelqu’un a gagné des millions d’abonnés sur une application particulièrement captivante et animée qu’il devrait vouloir ou avoir besoin de traduire ce succès en autre chose (la plupart du temps, cela ne fonctionne pas de toute façon). Ils ne devraient pas avoir à forcer leur renommée à prendre toutes les formes possibles ou à s’exprimer sur chaque question politique une fois qu’ils ont atteint quelques millions d’adeptes. En d’autres termes, les stars de TikTok ne devraient pas avoir à devenir tout pour tout le monde. Être professionnellement sympathique peut fonctionner sur TikTok, mais cela ne garantit pas nécessairement autre chose.

Cette rubrique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain, et obtenez des exclusivités à la newsletter.