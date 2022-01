Addison Rae clarifie le salaire de TikTok après que David Dobrik a révélé le déclin de YouTube

La sensation TikTok Addison Rae donne plus d’informations sur la façon dont elle est payée sur la populaire application de partage de vidéos. Cette décision intervient après qu’elle a parlé de certains de ses revenus qu’une autre star d’Internet a démystifiés pour être tout à fait exacts. Lors de son apparition sur le podcast de David Dobrik Views with David Dobrik & Jason Nash le lundi 3 janvier, Rae, 21 ans, a déclaré que le paiement était basé sur le nombre de téléspectateurs qui regardaient ses vidéos. Elle n’a pas donné de montant exact concernant le montant qu’elle a gagné depuis qu’elle a rejoint la plate-forme, mais a noté qu’elle avait entendu dire que le plus gros chèque de paie qu’une autre star de TikTok avait reçu pour un article sponsorisé était de 90 000 $.

La star de YouTube Dobrik, 25 ans, a parlé des hypothèses inadéquates en réponse à la façon dont les influenceurs de TikTok sont réellement payés. « Donc, comme, tout le monde fera des maths et ils diront ‘Addison Rae est payé 45 000 $ par publication' », a-t-il déclaré au cours du même épisode. « Oh, mon Dieu, elle a posté 30 fois ça [week], ce qui signifie qu’elle a gagné 18 millions de dollars cette semaine seulement.' »

Rae a fourni plus d’explications, expliquant que ses vidéos doivent être « marquées » pour qu’elle soit payée par elles. Dobrik a expliqué que YouTube n’offre pas autant d’opportunités de gagner de l’argent avec des vidéos sponsorisées. « C’est environ 500 000 $ pour une intégration sur YouTube, pour une prise de 20 à 30 secondes, je dirais », a-t-il ajouté.

Par Dobrik, son revenu a considérablement changé. Il a expliqué qu’à un moment donné, il gagnait 275 000 $ par mois grâce aux publicités. Ce chiffre est depuis tombé à 2 000 $. Son déclin financier survient au milieu des gros titres de l’ancien membre de Vlog Squad, Dominykas Zeglaitis, accusé d’inconduite sexuelle. Zeglaitis, 26 ans, nie les allégations contre lui.

Quoi qu’il en soit, Rae est toujours en train de gagner. Elle a récemment signé un accord majeur avec Netflix dans la foulée de son succès avec son premier film, He’s All That. Elle serait payée dans la fourchette basse à six chiffres pour chacun des projets qu’elle crée. Rae a également la chance de jouer dans les projets.

« Obtenir l’opportunité de travailler avec Netflix a été un moment tellement éprouvant pour moi et maintenant pouvoir poursuivre la relation dépasse mes rêves les plus fous », a déclaré Rae dans un communiqué lors de l’annonce de l’accord en septembre 2021. « Je suis ravi. de pouvoir collaborer avec cette équipe incroyable et je suis ravie de développer des projets tout en continuant à renforcer mes compétences en tant qu’actrice. »