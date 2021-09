Addison Rae, Emma Chamberlain et d’autres stars de la génération Z prennent le relais du gala du Met

C’est un monde de génération Z et nous y vivons.

Un large éventail de stars de TikTok, de vloggers YouTube et d’influenceurs se sont présentés pour le gala du Met 2021 le lundi 7 septembre. 13.

Emma chambellan a été l’une des premières stars à arriver à l’événement, montant les escaliers dans une robe découpée en or qui comportait un train asymétrique. La vlogueuse de 20 ans portait ses cheveux mi-longs lâchés et accessoirisée de boucles d’oreilles en or. Pour couronner le tout, elle portait une paire d’escarpins dorés assortis.

En tant que nouveau visage d’Adidas, il est tout à fait normal que Ella Emhoff est apparu dans des baskets adidas by Stella McCartney Earthlight et un body en maille de diamant rouge. Les bijoux Cartier complimentaient le look à la fois sportif et chic.

Addison raeL’arrivée de a été annoncée avant même son apparition, alors que les fans criaient son nom avec enthousiasme. Finalement, les spectateurs ont vu de quoi il s’agissait lorsqu’elle s’est avancée dans une robe vintage de Tom Ford. Plus particulièrement, elle avait les cheveux teints en blond et coupés en lob chic.