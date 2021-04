Addison Rae et Jimmy Fallon répondent enfin à la controverse sur la danse TikTok

La star de TikTok, Addison Rae et Jimmy Fallon, se sont retrouvés au centre de la controverse après la récente apparition de la personnalité Internet dans The Tonight Show. Au cours de son segment, Rae a interprété un certain nombre de danses TikTok célèbres, dont une sur «Up» de Cardi B. Cela a déclenché des réactions négatives et les commentateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour comparer la performance de Rae de la danse à celle de la version originale, qui a été conçue par les adolescents Mya Johnson et Chris Cotter. Beaucoup étaient contrariés que les deux créateurs de contenu noirs n’aient pas été crédités pour leur travail pendant la diffusion et, maintenant, Fallon et Rae ont répondu aux critiques: