Addison Rae exhibe Underboob dans un bikini à trou de serrure jaune ensoleillé

Euh d’accord, qui a dit à Addison Rae qu’elle pouvait aller là-bas et vivre ma meilleure vie ?! La star de TikTok connaît actuellement des vibrations estivales de pointe, passant du temps sur le réservoir de Toledo Bend avec toute la famille Rae. Pour mémoire, je – assis ici en train d’écrire ceci sur mon canapé – suis incroyablement jaloux.

Addison a coché toutes les exigences des vacances A +. Elle a fait du jet ski sur l’eau et des VTT à travers les bois, a passé du temps de qualité avec ses parents et ses frères et sœurs et, bien sûr, a pris une tonne de photos de bikini à chaque étape du chemin.

Bien qu’Addison ait bercé plusieurs costumes mignons, son dernier deux-pièces m’a vraiment donné soif d’une escapade à la plage – elle a montré un bikini jaune froncé avec un détail trou de serrure à lanières et un bas assorti. Et parce qu’il est toujours bon d’accessoiriser, Addison a ajouté quelques touches personnelles en terminant sa coupe de bain avec de grosses boucles d’oreilles en or, une paire de shorts coupés et deux tresses françaises dans ses cheveux. (Pas sur la photo : les tonnes de SPF qu’elle portait pour l’empêcher de prendre des coups de soleil !)

Si vous vous sentez vert d’envie de maillot de bain… ne le faites pas ! La bonne nouvelle est que le look bikini d’Addison est totalement facile à reproduire car la tendance froncée est partout de nos jours ! Jetez un œil à ces ~ lewks ~ incroyablement similaires et abordables :

ZAFUL Ensemble de Bikini Smocké à Bretelles Spaghetti pour Femme, Jaune

Haut de bikini saharien

Bond Eye révolution.com

100,00 $

Si vous parvenez à n’avoir qu’un haut de bikini triangle similaire à celui d’Addison, voici ce que vous devez faire : retournez le haut et placez-vous en position horizontale pour couvrir vos seins. Ensuite, soulevez les sangles du bas vers votre cou, croisez-les une fois et attachez-les au niveau du cou et du dos. Cela semble compliqué ? Consultez ce guide pratique pour le dépannage (et apprenez 24 autres façons de nouer un haut de bikini triangle !) :

Bonne saison de baignade, les filles !

Kelsey Stiegman Rédactrice principale du style Kelsey est l’experte de la mode de Seventeen.com et le nerd résident de Harry Potter.

