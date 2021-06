Addison Rae lance une tournée pour Netflix Elle est tout ce remake avec des photos et un TikTok de danse (bien sûr)

Non seulement Addison Rae joue-t-elle dans He’s All That, mais elle assume en fait le rôle principal de Padgett Sawyer, une étudiante populaire qui tente de se venger après une rupture humiliante. Pour ce faire, elle accepte le défi de transformer le paria social Cameron Kweller (Tanner Buchanan de Cobra Kai) en matériel de roi du bal. Les deux stars sont également rejointes par Myra Malloy, Madison Pettis, Peyton Meyer et la star de She’s All That Rachel Leigh Cook, qui incarnera la mère du personnage de Rae. La meilleure amie de Rae susmentionnée, Kourtney Kardashian, serait également sur le point de faire une apparition dans le film.