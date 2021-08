Addison Rae portait la robe bustier en strass la plus chaude

Si vous ne pensiez pas aux robes de soirée, vous le faites certainement maintenant ! Addison Rae vient de porter la petite mini blanche la plus chic qui vous donnera envie de commencer à magasiner pour la première danse de l’année.

L’influenceuse TikTok a dévoilé son dernier look sur IG Stories, posant sur un lit dans une robe bustier blanche recouverte de strass. Pourquoi une telle coupe de tueur n’a-t-elle pas atteint le principal, je n’en ai aucune idée, mais je sais que la fille a l’air magnifique à couper le souffle.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Non seulement la robe était impeccablement stylée (lire: chaussures !!!), mais le glamour d’Addison était à un autre niveau. Elle a opté pour une lueur mate, avec une lèvre blush crémeuse. Et les cheveux ! Ambiance totale des années 90, grâce aux vagues de plage et aux vrilles qui encadrent le visage.

INSTAGRAM

Je vais juste regarder ces photos pendant encore 8 à 14 minutes, si ça ne vous dérange pas.

Kelsey Stiegman Rédactrice principale du style Kelsey est l’experte de la mode de Seventeen.com et le nerd résident de Harry Potter.

