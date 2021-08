Addison Rae portait son bikini à l’envers

in

Si vous recherchez une ventilation des looks de maillot de bain chauds, il sera peut-être plus rapide de faire défiler l’Instagram d’Addison Rae. Reine du bikini DIY, Addison donne encore une fois à ses 28,6 millions d’adeptes une classe de maître sur la façon de réaliser l’une des tendances de maillots de bain les plus populaires de 2021.

Transformant un bikini string noir classique en un look totalement unique, la star de TikTok a retourné son haut triangle à l’envers. Elle portait le bas froncé sur le dessus et nouait la ceinture autour de son cou. Le petit ajustement a rendu le design simple tout neuf. Poursuivant son obsession pour l’esthétique du début des années 2000, Addison a ensuite complété le look avec un chapeau de cowboy très 2004. L’énergie yeehaw était palpable.

Bien qu’Addison ait fait de cette tendance son choix, une tonne d’autres célébrités ont sorti le même hack de style cet été. Tana Mongeau et Kylie Jenner ont absolument tué ce look. Fondamentalement, ce que je dis, c’est que vous devez essayer cela dès que possible.

