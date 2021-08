Addison Rae porte un bas de bikini à l’envers

Aujourd’hui, dans Addison Rae bikini hacks que j’essaierai de copier dès que quelqu’un m’invitera dans sa piscine (GUYS? PLZ), la star de He’s All That semble avoir porté son bas de bikini à l’envers plus tôt cet été.

Nous ne le savons que grâce au compte de fan de mode @theaddisoneasterlingcloset, qui a trouvé le bikini d’Addison comme étant le haut et le bas Clover de Knight Swim. Comme vous pouvez le voir, les fronces sont censées être à l’arrière du maillot de bain, bien que les porter à l’envers soit évidemment un look.

fond de trèfle ‘rôti noir’

trèfle chevalierswim.com

46,00 $

Plus récemment, Addison a fait preuve de créativité avec un simple bikini à string haut en triangle noir, renversant le haut à l’envers pour que les fronces soient au sommet par rapport au haut. le fond.

Je ne sais pas d’où vient ce maillot de bain en particulier, mais vous pouvez en acheter un similaire à peu près n’importe où et l’essayer vous-même si vous vous sentez obligé. Chapeau de cowboy en option.

Addison se prépare actuellement pour sa première incursion dans la comédie avec He’s All That de Netflix, qui, soit dit en passant, présente une apparition de sa meilleure amie Kourtney Kardashian. Parlant de l’apparition surprise de Kourtney dans le film, Addison a déclaré à Access (via People) “Je pensais que ce serait tellement incroyable. C’est une amie incroyable, un mentor et une personne incroyable. Nous avons eu beaucoup de chance que cela finisse par marcher et je Je suis très reconnaissant pour elle.”

Elle a également parlé un peu de leur amitié, en disant: “Je pense que nous sommes tous les deux des gens très honnêtes et nous aimons beaucoup les mêmes choses. Cela a commencé avec nous deux qui aimions juste faire de l’exercice. Nous le faisions souvent ensemble. “

Vous avez encore des questions, mais d’accord !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

