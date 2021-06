Addison Rae pourrait avoir jeté de l’ombre à l’ex Bryce Hall avant le match de boxe de TikTok Star

Si Bryce Hall est dérangé par le message d’Addison Rae, il ne l’a certainement pas fait clairement savoir sur les réseaux sociaux. Il est apparemment concentré sur son prochain combat avec Austin McBroom, dans une nuit remplie de matchs de boxe entre certains des plus grands noms de TikTok et YouTube. Les participants inclus sur la carte incluent AnEsonGib, DDG, Deji, FaZe Jarvis, Michael Le, Nate Wyatt, Ryland Storms, Tanner Fox, Tayler Holder et Vinnie Hacker. L’événement comprendra également des performances du seul et unique DJ Khaled, Migos et Lil Baby, et le grand boxeur Michael Buffer devrait apparaître sur le ring.