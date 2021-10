Addison Rae pourrait bientôt éclipser Kim Kardashian dans les plaintes contre le futur concert d’hébergement ‘SNL’

Addison Rae pourrait suivre les traces de Kim Kardashian. Kardashian a récemment fait ses débuts au Saturday Night Live. Lors de son monologue d’ouverture, la propriétaire de SKIMS a critiqué son affinité avec les hommes riches et son ex-mari Kanye. Elle a également fait référence au scandale OJ Simpson, ses sketchs l’ont incluse dans une parodie de The Bachelorette et ont tenu le tribunal en tant que sa sœur aînée Kourtney mettant en vedette la sœur cadette Khloe dans un différend juridique où elle rôtit sa famille. Maintenant, Rae serait en pourparlers pour faire le spectacle.

Radar Online rapporte que la star de TikTok est en pourparlers pour accueillir la série de sketchs comiques en direct. Une source a déclaré au média que Rae avait déjà finalisé les négociations avec le créateur de la série, Lorne Michaels, et prendra la scène tant convoitée dans quelques semaines. Les rumeurs de Rae et le prochain concert d’hébergement ont commencé lorsque Rae a commencé à suivre le producteur de l’émission, Lindsay Shookus, sur Instagram.

Beaucoup se sont plaints que Kardashian n’était pas un bon choix pour le spectacle de longue date avant son concert d’hébergement. Rae reçoit des plaintes similaires.

Addison rae Hosting snl est en fait la chose la plus hilarante qui soit jamais arrivée – Milan (@MilanMarietti) 17 octobre 2021

Un fan a précédemment laissé entendre que Rae apparaîtrait dans la série, mais a affirmé que personne ne croyait que c’était vrai. Si les rumeurs sont vraies, ce serait une grosse affaire. Rae a récemment signé un accord majeur avec Netflix. Un concert d’hébergement SNL aux commandes de l’accord Netflix ne fait qu’ajouter à la marque en expansion de Rae.

L’accord offre à Rae la possibilité de travailler avec la plate-forme de streaming pour développer de nouveaux films. Rae jouera dans les films et obtiendra également un crédit de producteur exécutif. « Obtenir l’opportunité de travailler avec Netflix a été un moment tellement éprouvant pour moi et maintenant pouvoir continuer la relation est au-delà de mes rêves les plus fous », a déclaré Rae dans un communiqué. « Je suis ravie de pouvoir collaborer avec cette équipe incroyable et je suis ravie de développer des projets tout en continuant à renforcer mes compétences en tant qu’actrice. » elle a récemment joué dans la comédie Netflix He’s All That.