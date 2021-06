in

D’après la légende, il semble qu’Addison Rae taquinait ses fans au sujet d’une nouvelle version de brillant à lèvres pour sa ligne de maquillage, Item Beauty. Mais vraiment, le tour de cou “KOURT” nous donne d’autres messages. Je ne sais pas si cela me donne plus d’ambiances de collier apparié au collège ou des vibrations de Mean Girls que nous ne portons que du rose le mercredi. Probablement, Rae avait l’intention du premier, ce qui serait plutôt gentil du TikToker de 20 ans.