Addison Rae réagit à l’interdiction de TikTok

La star de He’s All That, Addison Rae, a été au moins temporairement bannie de TikTok, la plate-forme de médias sociaux qui a contribué à la rendre célèbre, jeudi soir. La jeune femme de 21 ans a tweeté une capture d’écran avec un message lui disant qu’elle était « de façon permanente » bannie pour « plusieurs violations » des directives de la communauté de TikTok. L’interdiction n’a pas duré trop longtemps, puisque son profil est de retour.

« Eh bien, il est temps de trouver un emploi », a tweeté Rae jeudi soir. Elle a inclus une capture d’écran avec un message générique sur l’interdiction. « Votre compte a été définitivement banni en raison de multiples violations de nos règles communautaires. Vous pouvez télécharger vos données », indique le message. Rae n’a publié aucun message de suivi, mais les fans ont partagé des captures d’écran montrant qu’elle avait vraiment été bannie pendant un certain temps. Une capture d’écran la montrait avec zéro abonné et zéro like.

Eh bien, il est temps de trouver un emploi pic.twitter.com/BJ4xDyFfko – Addison Rae (@whoisaddison) 15 octobre 2021

Rae a été réintégrée quelque temps plus tard, et de retour avec ses énormes nombres normaux. Elle compte 85 millions de followers sur TikTok, ainsi que plus de 5,5 milliards de likes. Cependant, elle n’a pas publié de nouvelle vidéo sur TikTok depuis le début de la semaine, lorsqu’elle a publié une vidéo sponsorisée par Nintendo. Rae n’a rien posté expliquant en quoi consistait l’interdiction temporaire.

Bien que TikTok n’ait pas commenté la raison de l’interdiction, certains fans ont émis l’hypothèse que cela pourrait être dû à une autre vidéo qu’elle a publiée plus tôt cette semaine. Dans celui-là, elle dansait de manière provocante mais était entièrement vêtue. « Le compte d’Addison fonctionne normalement », a déclaré un représentant de TikTok à Page Six. « Son compte a été brièvement fermé la nuit dernière puis restauré dans l’heure. »

Bien que Rae ait plaisanté sur le fait d’avoir besoin d’un emploi si elle est vraiment bannie de TikTok, elle dispose d’un filet de sécurité grâce à Netflix. En août, la streameuse a sorti son remake de She’s All That, He’s All That, avec échange de genre. Bien que le film n’ait pas été un succès auprès des critiques, ses fans se sont précipités pour le voir, inspirant Netflix à signer un contrat multi-films avec elle le mois dernier. Bien que les conditions financières n’aient pas été divulguées, une source a déclaré au Hollywood Reporter que c’était dans la fourchette basse à six chiffres.

« Obtenir l’opportunité de travailler avec Netflix a été un moment tellement éprouvant pour moi et maintenant pouvoir continuer la relation est au-delà de mes rêves les plus fous », a déclaré Rae dans un communiqué le mois dernier. « Je suis ravie de pouvoir collaborer avec cette équipe incroyable et je suis ravie de développer des projets tout en continuant à renforcer mes compétences en tant qu’actrice. »