Addison Rae réagit après l’interdiction temporaire de son compte TikTok

Est Addison rae fait avec TikTok?

L’actrice de 21 ans de He’s All That, qui est l’une des personnalités les plus reconnaissables de TikTok, a fait savoir aux fans le jeudi 14 octobre que la plateforme vidéo abrégée l’avait informée qu’elle ne pouvait plus utiliser son compte.

Selon une capture d’écran qu’elle a partagée sur Twitter, Addison a reçu un message de TikTok qui disait : « Votre compte a été définitivement banni en raison de multiples violations de nos règles communautaires. Vous pouvez télécharger vos données. »

Addison a semblé prendre la nouvelle dans la foulée, étant donné qu’elle a ajouté en plaisantant au tweet: « Eh bien, il est temps de trouver un emploi. » Bien que l’artiste n’ait partagé aucun détail supplémentaire sur les raisons pour lesquelles elle a été temporairement interdite de publier des vidéos, son compte semble toujours actif.

ET! News a contacté le représentant d’Addison et TikTok pour commentaires.

En plus d’Addison, d’autres utilisateurs ont déjà exprimé leur frustration d’avoir été bannis par erreur en raison de rapports de masse.

Lorsqu’un individu a tweeté sarcastiquement que la star devrait poursuivre TikTok, Addison, qui compte 85 millions de followers sur la plateforme, a répondu : « Merci, je vais essayer celui-là !! »