Addison Rae sous le feu pour une rencontre avec Trump à l’UFC ⋆ 10z viral

La tendance d’Addison Rae et de Donald Trump est à son apogée en 2021. L’apparition de Donald Trump à l’UFC a suscité de nombreuses controverses. Lorsque Trump est arrivé, il a reçu un accueil assez chaleureux, mais il n’est jamais apparu sur l’émission UFC Pay Per view. Au lieu de cela, nous avons dû nous fier aux médias sociaux pour voir l’ancien POTUS. Megan Fox a ensuite poussé les choses un peu plus loin avec l’apparition de Trump à l’UFC, qualifiant Trump de légende.

Elle a ensuite précisé ses propos.

Megan Fox claque l’annulation de la culture sur ses commentaires UFC Trump https://t.co/KvhTcrd2Tc – SideAction (@SideActionHQ) 15 juillet 2021

Maintenant, nous avons une autre controverse qui se prépare, cette fois la cible est TikTok Star Addison Rae, qui est apparemment allé voir Trump pour le rencontrer lors de l’événement UFC.

Addison Rae va se présenter à Donald Trump LMFAOOOOOOO pic.twitter.com/b57U4ej60Y – jackie (@trippieejackie) 13 juillet 2021

Les médias sociaux avaient quelques choses à dire sur Addison rencontrant Trump.

Alors Addison Rae vient de « DOIS » dire bonjour à l’atout ? Mais elle n’est pas une supporter ok… – Hoekage (@LuceroCorts5) 13 juillet 2021

Uhmmm….elle vient de rouler sur un ancien président, qui a la protection des services secrets, et l’a tapoté… l’a touché… sur l’épaule ?

Est-ce que j’ai raté quelque chose ?

Que faisait la protection ? Vous cherchez une salle de bain ? – Ladyjeananderson (@Ladyjeananders1) 13 juillet 2021

Les gens essaient d’annuler Addison Rae pour avoir dit bonjour à l’atout J’en ai fini avec ce pays bruh – Tommy (@tommyc1402) 13 juillet 2021

Mlle Addison Rae comment vous volez des créateurs noirs et serrez la main d’atout et dites “c’est tellement agréable de vous rencontrer” euh, les mathématiques ne sont pas mathématiques pic.twitter.com/P56ggzbEWS – annie 🇭🇹 (@anniehasleftoop) 13 juillet 2021

Le sens réel de ARRÊTER DE RENDRE LES GENS STUPIDES CÉLÈBRES.

Qui qu’elle soit, j’espère qu’elle partira bientôt. https://t.co/9KVBJhbXXI – roseannetweets (@roseannetweets_) 16 juillet 2021

les gens qui regardent ça et disent “elle a seulement dit bonjour” comme si elle n’avait pas non plus sucé ses seins en disant à quel point c’était génial de le rencontrer, etc. que https://t.co/Ro1WWOWf1q – sammie 🖤 (@fairyp0rn) 16 juillet 2021

QUE MERDE…. https://t.co/pd4Bug12mp – dinovain (@dinovain) 16 juillet 2021

BRUT https://t.co/auA6TwCo0Z – Rocky (@LaserPunk) 16 juillet 2021

C’est ta chèvre ? @tiktok_us Ouais je suis un être plus célèbre qu’elle et pas avec les conneries 🤣 https://t.co/GBtDspeddy – Pas de viande rouge Willy 🥩 ❌ (@WhatsGoodWilly) 16 juillet 2021

Idk ce qui est pire culmine en 2019 en raison de la renommée de tiktok ou d’être exposé en tant que trompettiste 🤢 https://t.co/7RdYdeKtio – hammy (il/lui) (@yourfavhammy) 15 juillet 2021

maintenant qu’est-ce que c’est que ça https://t.co/9WG0Rg1oGB – ramsey ⧗ (@taybrinasmilla) 15 juillet 2021

Ce n’est pas la seule controverse à sortir de l’apparition d’Addison à l’UFC 264.

La star de 20 ans de TikTok a partagé deux photographies d’elle-même où elle avait l’air de travailler comme journaliste devant une bannière du tapis rouge de l’UFC. Elle a accompagné les photos d’une légende ironique : “J’ai étudié le journalisme à l’université pendant 3 mois entiers pour m’y préparer.”

J’ai étudié le journalisme audiovisuel à l’université pendant 3 mois entiers pour me préparer à ce moment pic.twitter.com/5Z95OTSVTA – Addison Rae (@whoisaddison) 10 juillet 2021

Addison Rae a besoin de beaucoup de travail sur ce qu’elle fait en dehors de TikTok.

