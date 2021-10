ADDX CCO : nous offrons un rendement plus élevé aux investisseurs si nous n’atteignons pas nos objectifs

UOB et la bourse numérique ADDX ont annoncé l’achèvement de la numérisation et de la conservation numérique de la première obligation liée au développement durable récemment lancée par Sembcorp Industries.

L’initiative intervient au milieu d’une augmentation de l’utilisation des titres numériques pour améliorer l’efficacité des obligations et autres instruments à revenu fixe.

Oi Yee Choo, directeur commercial d’ADDX, discute d’un nouveau partenariat avec UOB dans une interview avec Invezz.

Q : UOB et la bourse numérique ADDX se sont associés pour accélérer le traitement et la gestion des obligations numériques. Les obligations numériques ont-elles le statut de titres ? Si oui, anticipez-vous des problèmes réglementaires ?

Oui, les obligations numériques ADDX ont le statut de titres. ADDX est réglementé par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) en tant que bourse numérique. Nous avons des licences MAS pour l’émission, la conservation et le commerce secondaire de titres numériques, également appelés jetons de sécurité.

MAS est d’avis que les titres numériques et les titres traditionnels seront réglementés de la même manière en vertu de la législation singapourienne sur les valeurs mobilières en vigueur – la Securities and Futures Act. (Voir l’annonce du MAS ici).

Par conséquent, les émetteurs et les investisseurs travaillant avec ADDX sont assurés que les titres ou jetons numériques émis par ADDX dans diverses classes d’actifs, y compris les obligations numériques, les actions, les unités de fonds et les produits structurés, sont entièrement réglementés.

Q : Quels sont les avantages d’investir dans des obligations numériques par rapport aux obligations ordinaires ? Ont-ils des inconvénients ?

En règle générale, les obligations numériques sont plus efficaces à gérer et peuvent être proposées en tailles fractionnaires. Cela aide les investisseurs individuels accrédités à accéder à des obligations qui seraient autrement hors de portée et à adopter une position calibrée adaptée à leurs portefeuilles. ADDX peut réduire la taille minimale de souscription pour les obligations numériques d’environ 200 000 $ à environ 20 000 $.

Les obligations numériques, et plus généralement les titres numériques, sont un espace relativement nouveau qui a émergé au cours des trois dernières années environ. Certains investisseurs peuvent être moins familiers avec ces produits et peuvent avoir besoin de prendre le temps de les lire.



Oi Yee Choo, directeur commercial d’ADDX.

Q : Les obligations numériques sont-elles une bonne réserve de valeur, comme le Bitcoin semble l’être devenu ?

En tant que réserve de valeur, les obligations numériques ne sont pas différentes des obligations traditionnelles. La valeur de toute obligation est dérivée de la solvabilité de la société qui l’émet.

Q : Les liens liés à la durabilité semblent être une initiative très noble, qui montre le souci de l’environnement. Quelle est la probabilité que les émetteurs d’obligations atteignent leur objectif ?

Les émetteurs d’obligations liées à la durabilité fixent généralement des objectifs significatifs et réalisables. L’obligation est un moyen pour l’émetteur de s’engager publiquement sur la cible.

Q : Sembcorp émet une obligation liée au développement durable, par laquelle elle s’est engagée à atteindre l’objectif de réduire son intensité d’émissions de gaz à effet de serre à 0,40 tonne d’équivalent dioxyde de carbone par mégawattheure ou moins d’ici le 31 décembre 2025. Si l’objectif n’est pas atteint, le taux du coupon de l’obligation augmentera de 0,25 point de pourcentage par an. Cela signifie-t-il que le revenu qu’un investisseur peut s’attendre à recevoir en détenant l’obligation augmentera de 0,25 point de pourcentage par an si Sembcorp n’atteint pas son objectif ? Pouvez-vous expliquer cela un peu plus s’il vous plaît?

Oui, votre lecture est correcte. Para este bono, si el emisor no cumple el objetivo de sostenibilidad, la tasa del cupón aumenta en 0.25 puntos porcentuales, desde el primer pago del cupón después del 1 de abril de 2026. Esto significa un mayor rendimiento para los inversores si no se cumple l’objectif.

Le poste ADDX CCO : Nous offrons des rendements plus élevés aux investisseurs si nous n’atteignons pas nos objectifs.