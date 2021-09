ADDX lève 4,5 millions de dollars singapouriens

L’accord offre une exposition à la société à croissance rapide XM Studios, qui fabrique des objets de collection artisanaux haut de gamme pour des marques mondiales telles que Marvel, DC Comics et Hasbro. Les prix des statues comme Batman ou Captain America vont de moins de 1 000 $ à 6 000 $ chacune. En 2020, les revenus de XM ont plus que doublé pour atteindre 16,9 millions de dollars singapouriens avec un bénéfice net de plus de 4,2 millions de dollars singapouriens. Heliconia est une filiale en propriété exclusive et gérée de manière indépendante de Temasek Holdings.

ADDX lève 4,5 millions de dollars S dans le cadre d’une offre de surabonnement 1,75x

ADDX a réussi à lever 4,5 millions de dollars S dans une offre qui a été sursouscrite 1,75 fois. Heliconia, propriété de Temasek, a investi 1 million de dollars singapouriens. Les investisseurs accrédités ont participé aux mêmes conditions. ADDX a pu réduire l’investissement minimum pour les investisseurs accrédités de 1 million de dollars singapouriens à 10 000 dollars singapouriens grâce à l’efficacité des titres numériques. L’accord intervient après l’investissement stratégique séparé d’Heliconia dans XM Studios la semaine dernière.

Offre complète tokenisée sur la plateforme ADDX

L’ensemble de l’offre a été tokenisé sur la plate-forme ADDX sans émission parallèle non numérique pour profiter des avantages des titres numériques. La valeur de la transaction est passée de 3 millions de dollars singapouriens à 4,5 millions de dollars singapouriens en raison de la forte demande des investisseurs pendant la phase de souscription. Le capital levé sera utilisé pour acquérir de nouvelles licences IP, pour développer l’activité Massive Premium Collectibles de XM Studios et à des fins générales de fonds de roulement.

L’offre tokenisée comprend des billets échangeables, que les détenteurs peuvent échanger contre des actions XM Studios. Dans des conditions de liquidité spécifiques, cela sera possible avec une décote importante.

Ben Ang, PDG de XM Studios, a déclaré :

« XM Studios est passé d’un modeste magasin du complexe Bras Basah à Singapour à une marque mondiale. Nous n’aurions pas pu le faire sans le soutien constant de nos fans et collectionneurs au cours de la dernière décennie. La collecte de fonds chez ADDX a été conçue pour permettre un accès fractionné avec un investissement minimum de seulement 10 000 $ S, car nous voulions donner aux fans de longue date de XM Studios la possibilité de participer à la croissance de l’entreprise. Le nouveau capital permet également à XM Studios de saisir des opportunités dans la prochaine phase de notre expansion, sur de nouveaux marchés et de nouveaux segments tels que les objets de collection de masse premium, permettant aux fans d’acheter leurs objets de collection préférés à un prix plus abordable. .

