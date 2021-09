Ade Akinfenwa a demandé à Jurgen Klopp de Liverpool ” de le contacter sur WhatsApp “, n’a ” aucun doute ” qu’il sera toujours le joueur le plus fort sur FIFA 22 et est en pourparlers pour une carrière à la WWE avant le choc de la coupe à Man City

in

Le héros des Wycombe Wanderers, Adebayo Akinfenwa, espère écrire un chapitre de plus dans son histoire de conte de fées contre Manchester City.

Le joueur de 39 ans, qui a déjà annoncé son intention de prendre sa retraite à la fin de la saison, pourrait disputer son dernier match de Coupe Carabao ce soir.

.

Akinfenwa espère ajouter à sa carrière de livre de contes en éliminant Manchester City

.

Le fan d’enfance de Liverpool a marqué contre les Reds pour Wimbledon en 2015

Akinfenwa, l’une des figures les plus populaires du football, ne pouvait pas faire face à une tâche plus importante pour poursuivre un retour de rêve à Wembley qu’en affrontant City.

Mais l’attaquant légendaire a fait carrière dans les gros titres, après avoir donné la meilleure interview d’après-match de tous les temps l’année dernière.

Akinfenwa avait finalement réalisé son rêve de devenir joueur de championnat après que Wycombe ait battu Oxford United quatre ans après s’être retrouvé sans club.

Bien qu’il ait marqué un penalty pour aider l’AFC Wimbledon à remporter une victoire 2-0 sur Plymouth Argyle lors de la finale des barrages de la Ligue 2, l’homme surnommé “The Beast” a été libéré de son contrat.

S’exprimant après ce match, il a appelé tous les managers cherchant à le signer, en disant: “Je pense que je suis techniquement au chômage, donc tous les managers me contactent sur WhatsApp et me trouvent un emploi!”

Wycombe a répondu à son appel et après les avoir aidés au championnat, Akinfenwa a plaisanté en disant que “la seule personne qui peut me contacter sur WhatsApp cette fois est Klopp, afin que nous puissions célébrer ensemble”.

Incroyablement, Jurgen Klopp a adressé un message de félicitations, tout comme la paire de Liverpool Jordan Henderson et Virgil van Dijk.

Instagram/@realakinfenwa

Akinfenwa s’est entraîné avec un maillot de Liverpool après le succès du titre des Reds

Quel mec! Félicitations mon grand ! – Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 13 juillet 2020

Akinfenwa est un grand fan des Reds et a volontairement accepté une amende de Wycombe après avoir porté un haut de Liverpool pour s’entraîner après leur victoire au titre de Premier League l’année dernière.

Il a même marqué contre eux pour Wimbledon lors d’une défaite 2-1 en FA Cup en 2015 avant de supplier Steven Gerrard de ne pas quitter le club pour LA Galaxy.

Le séjour d’Akinfenwa en Angleterre est peut-être proche de la fin et il pourrait suivre l’idole Gerrard en déménageant en Amérique – mais pas pour jouer au football.

Le meilleur buteur de Wycombe dans l’histoire de l’EFL a déclaré à talkSPORT l’année dernière qu’un passage à la WWE était toujours en cours.

Akinfenwa est un ardent fan de catch et a discuté pour la première fois de la possibilité de passer au divertissement sportif en 2019.

D’autres réunions ont eu lieu depuis et lorsqu’il a été interrogé sur la probabilité qu’il fasse la transition, il a déclaré à talkSPORT: «J’ai récemment reçu quelques appels à ce sujet.

EA Sports

Akinfenwa était le joueur le plus fort de FIFA 21 et espère défendre sa couronne sur le nouveau jeu

«Je vais y donner suite bientôt – donc cela pourrait augmenter ou diminuer en fonction de l’issue de cela.

« Je ne peux pas vous dire un pourcentage direct à ce sujet [coming to fruition], mais c’est quelque chose qui me passionne vraiment, alors surveillez cet espace, les gens.

Akinfenwa a longtemps été pressenti pour faire des vagues à la WWE, ayant toujours été nommé le joueur le plus fort de la FIFA depuis 2005.

L’attaquant des Chairboys attend toujours de voir s’il pourra défendre une dernière fois son titre sur FIFA 22 face à Romelu Lukaku et Daryl Dike.

Il a déclaré au Big Issue le mois dernier : « Tout a une date d’expiration. Je n’ai aucun doute sur le fait que je sois le plus fort.

“Je vois quelques personnes se mettre au travail, mais il ne peut y avoir qu’un seul mode Bête.”