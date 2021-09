Adeam fait appel à Hari Nef pour la campagne automne 2021 – WWD

Adeam a fait appel à Hari Nef pour sa prochaine collection.

Nef apparaît dans la campagne d’automne 2021 pour la collection Adeam Ichi de la marque, qui est la première collection non sexiste et incluant la taille de la créatrice japonaise Hanako Maeda.

Le modèle apparaît dans la campagne photographiée par Seiji Fujimori et habillée par Dara Allen dans le quartier Meatpacking de New York. La campagne vise à évoquer une ambiance de style urbain des années 90 pour refléter l’inspiration de Maeda du style urbain de Tokyo et la photographie japonaise des années 90 pour la collection.

Hari Nef pour Adeam Ichi Adeam/Seiji Fujimori

“Lorsque vous parcourez le légendaire magazine de style de rue japonais Fruits, vous voyez une pléthore de couleurs, d’imprimés et de silhouettes, et aucune personne n’est habillée comme l’autre”, a déclaré Maeda. « Je voulais exprimer cet esprit de liberté en profitant de la mode à travers cette collection. »

Nef porte plusieurs pièces inspirées du street style dans la collection, comme un t-shirt blanc imprimé avec un short de vélo, un pull oversize vert forêt et une veste à capuche bicolore.

La collection propose des styles plus amples pour une coupe plus confortable et plus décontractée et des pièces pré-couches pour faciliter le coiffage. Le style héroïque d’Adeam Ichi est sa veste Shibuya, une pièce oversize aux couleurs contrastées qui reprend le trench-coat emblématique de la marque.

Le logo d’Adeam Ichi est un simple “a” pour Ichi, qui est le mot japonais pour “un”. Le logo est censé symboliser « l’objectif de la collection de rassembler des personnes qui aiment la mode, quel que soit leur style personnel ».

