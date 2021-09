Adebayo Akinfenwa est toujours “gazé” par le message de Jurgen Klopp après la victoire du titre de Premier League, et révèle d’autres textes au manager, alors qu’un grand fan de Liverpool admet qu’il regrette d’avoir célébré le but contre les Reds pour l’AFC Wimbledon

L’attaquant emblématique de Wycombe, Adebayo Akinfenwa, a déclaré à talkSPORT qu’il était toujours “gazé” par le message qu’il avait reçu du patron de Liverpool, Jurgen Klopp, et regrettait d’avoir célébré son but contre les Reds.

Wycombe fait face à une tâche presque impossible mardi soir lorsqu’ils affronteront Manchester City en Coupe Carabao, l’équipe de Pep Guardiola remportant la compétition au cours de chacune des quatre dernières saisons.

Man City a remporté sa quatrième Coupe Carabao consécutive la saison dernière

Akinfenwa, 39 ans, prendra sa retraite à la fin de la saison après une longue et fructueuse carrière dans l’EFL, et l’affrontement de mardi contre City sera probablement son chant du cygne en Coupe de la Ligue.

Cependant, l’attaquant culte a admis qu’il aurait préféré affronter l’équipe qu’il soutient, voire qu’il adore – Liverpool.

“100%, je ne vais pas mentir, j’aurais adoré Liverpool à Anfield”, a déclaré Akinfenwa lors du talkSPORT Breakfast de mardi, le matin du match de City.

« C’est ce que j’espérais individuellement, sur une note personnelle.

“Mais nous avons eu City, alors j’espère que nous avons battu City parce que City a enlevé la Premier League à Liverpool l’année dernière, donc je garde rancune !”

Les Wycombe d’Akinfenwa sont chargés d’arrêter les champions de Premier League mardi

Akinfenwa s’est entraîné avec un maillot de Liverpool après le succès du titre des Reds

L’animateur de talkSPORT, Tony Cascarino, voulait tester la force de l’amour d’Akinfenwa pour les Reds, lui demandant s’il célébrerait s’il réussissait à jouer et à marquer contre son club.

La question est venue après que Jesse Lingard ait refusé de célébrer le but vainqueur de Manchester United contre West Ham ce week-end, par respect pour son ancien club en prêt où il a relancé sa carrière.

La réponse de la star de Wycombe était cependant claire, en disant: “Non, non, c’est mon équipe, tu sais ce que je dis?”

“C’est mon équipe, mais ne vous trompez pas, si vous regardiez mon visage, il y aurait un grand sourire, je vais essayer de dire ‘ouais je suis nonchalant’ mais je serais si heureux à l’intérieur . “

Cependant, plus tard dans l’interview, un auditeur de talkSPORT a envoyé un texto pour rappeler aux hôtes qu’Akinfenwa a non seulement marqué contre Liverpool dans le passé, mais qu’il a en fait célébré.

Akinfenwa était encore à Wimbledon quand il a marqué contre Liverpool

Wimbledon a accueilli Liverpool à Kingsmeadow au troisième tour de la FA Cup en 2015, et a commencé avec Akinfenwa à l’avant.

Un doublé de Steven Gerrard lors de sa dernière saison a scellé la victoire dans la nuit, mais le match n’a pas été sans drame, le fan des Reds Akinfenwa marquant un égaliseur en première mi-temps avant de se réjouir.

Lorsque le moment a été évoqué par Cascarino, l’attaquant né à Londres a déclaré: “Ouais, écoutez, j’étais jeune et stupide à ce moment-là, je n’avais pas réalisé ce qui s’était passé!

“Je le jure, je me souviens avoir marqué et pensé ‘Ohh!’ et puis je me suis rattrapé, mais j’étais jeune alors, j’étais jeune.

L’animatrice de talkSPORT Breakfast, Laura Woods, a ensuite demandé à Akinfenwa de se rappeler l’un de ses moments les plus emblématiques hors du terrain, lorsque le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, l’a félicité d’avoir aidé Wycombe à obtenir une promotion au championnat l’été dernier.

Klopp a répondu à la demande de l’attaquant et l’a en fait contacté sur WhatsApp

Akinfenwa a expliqué : « Nous avons donc été promus champions quatre ans auparavant. Je me souviens qu’à la fin du match j’étais au chômage. J’étais comme, “si quelqu’un veut me contacter sur WhatsApp, contactez-moi parce que je n’ai pas de travail”.

«Alors, bien sûr, les managers ont commencé à me frapper, puis je suis allé à Wycombe, alors j’ai su que je n’allais nulle part parce que nous avons été promus champions.

“À la fin de [play-off final] jeu J’ai dit que la seule personne qui peut me joindre sur WhatsApp cette fois est Klopp, parce que vous savez que Liverpool avait remporté la ligue, et nous avons été promus alors j’ai dit: “Regardez, nous pouvons célébrer ensemble”.

Akinfenwa a aidé Wycombe au championnat pour la première fois en 2019/20

«Je ne vais pas vous mentir beaucoup, quand je suis arrivé à mon téléphone, j’étais un enfant dans un magasin de bonbons. Je vois un message vidéo de Klopp et si vous me connaissez, si vous ne me connaissez pas, écoutez, j’essaie de mettre autant d’énergie positive dans le monde et j’ai été gazé.

Le clip est devenu viral en ligne d’Akinfenwa regardant le message de Klopp pour la première fois, avec le capitaine de Liverpool Jordan Henderson à remercier pour la mise en place de l’échange.

Il a poursuivi: “Quelqu’un comme Klopp à l’époque, Liverpool avait remporté la ligue, il n’a pas eu à prendre le temps de m’envoyer un message, il m’a envoyé un message et pour moi, c’est exactement ce qu’est le football. J’ai été gazé !

Klopp a pris le temps de célébrer son titre pour féliciter Akinfenwa

« J’ai toujours le message et j’ai son numéro, donc on est cool comme ça. Il a eu mon numéro et m’a envoyé le message sur WhatsApp, alors j’ai tout de suite dit : « wow, j’ai son numéro ! » J’ai enregistré ça très vite, genre, Klopp, je te tiens !

“Je ne l’ai en fait envoyé sur WhatsApp que trois fois depuis, parce que je ne veux pas avoir l’impression d’être un bugaboo.”

Les hôtes ont ensuite demandé sans surprise à Akinfenwa les détails, qu’il était heureux de révéler.

Wycombe a fatigué Tottenham la saison dernière, peuvent-ils faire de même avec City ce trimestre ?

“La première fois [he messaged the boss] nous avons joué à Tottenham et Liverpool a joué à Tottenham après, alors j’ai dit: “Oi Klopp, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de les fatiguer beaucoup pour que vous puissiez les battre” », a révélé Akinfenwa.

« Ensuite, il m’a renvoyé un emoji. Ensuite, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire, et puis autre chose.

« Mais écoutez, j’essaie de rester calme, calme et serein ! »

Nous ne sommes pas sûrs que tu réussisses, Bayo !

