Adela Micha clarifie le commentaire malheureux sur Silvia Pinal

Le commentaire que vous avez fait Adèle Lors d’un tribunal de commerce, elle a été critiquée sur les réseaux sociaux et accusée d’avoir « peu de tact ».

Voyant l’impact du commentaire, Adèle précisé dans le même programme :

« Ils disent qu’au tribunal, quand ils m’ont dit que Silvia Pinal Elle était malade, j’ai dit « Préparez l’interview » parce que j’avais écrit à Alejandra Guzmán pour qu’elle prenne un appel pour que je voie l’interview et j’ai commenté « N’allez pas mourir » parce qu’elle est plus âgée, elle a Covid, elle a 91 ans et souffre d’une insuffisance cardiaque il y a six mois et j’ai dit que je vais appeler Alejandra pour illustrer l’appel, pas pour autre chose. C’est maintenant clair, je ne me suis pas contredit, je ne manque pas de tact. À la télévision, il faut illustrer les choses et c’est pourquoi je leur ai demandé de chercher l’interview et c’est comme ça (…) c’est ce que fait un journaliste et ça ne veut pas dire que j’aime profondément la famille Guzmán. »