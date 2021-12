Adela Micha réagit lorsqu’elle apprend l’hospitalisation de Silvia Pinal – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Aujourd’hui après qu’on a appris que l’actrice Silvia Pinal avait été hospitalisée à cause du Covid-19, divers médias et personnalités ont réagi à la nouvelle, dont Adela Micha, malheureusement la journaliste est jugée dans les réseaux après express, « Ça ne prend pas longtemps mourir », lors de la coupure de son émission « Adela me l’a dit. »

Pendant la coupure de son émission, l’une des personnes qui travaille avec la journaliste s’approche d’elle pour commenter l’affaire Pinal, alors la journaliste réagit avec surprise et demande : « Avons-nous quelque chose de préparé de Silvia Pinal ?… t met longtemps à mourir hein », pour donner plus tard des idées de contenu sur l’actrice en cas de décès.

« Je pense qu’il va mourir maintenant », a réaffirmé le journaliste après avoir donné des idées et proposé de contacter la famille pour obtenir des réponses.

Une fois le programme revenu, Adela Micha explique que le montage est sorti de son contexte et qu’elle n’a pas prétendu que cela allait arriver, mais cherchait du contenu pour illustrer un appel qu’elle aurait avec Alejandra Guzmán, fille de l’actrice.