Adela Noriega et les hommes avec qui elle est apparemment sortie | Instagram

La vérité c’est que actrice Adela Noriega est extrêmement mystérieuse et une courte liste de aime, mais malheureusement aucun n’a été confirmé, car comme vous le savez peut-être, sa vie est vraiment privée et on en sait peu sur elle.

Bien que la célèbre actrice Adela Noriega ait pris sa retraite depuis le milieu du spectacle, est toujours très apprécié du public mexicain.

Et bien que presque tout le monde dans le public en sache beaucoup sur les feuilletons, il existe très peu d’informations sur sa vie amoureuse.

Et c’est que l’actrice elle-même a démenti une petite liste des galants présumés avec lesquels elle aurait eu une relation.

Cependant, grâce à sa connaissance, amis et famille ont parlé de ces amours, de celles considérées comme courtes à celles qui sont interdites.

C’est pourquoi nous allons vous rendre compte de la liste des amours d’Adela, dont certaines font partie du mythe ou d’une réalité.

En 1984, Adela a participé au clip de « Word of Honor » de Luis Miguel et après ce travail de l’actrice, un scandale a été fait dans les médias à propos d’un prétendu amour de jeunesse, mais à ce moment-là aucun des deux n’a confirmé.

En 1987, quand Adela Noriega a travaillé avec Ernesto Laguardia dans le feuilleton « Quinceañera », la presse les a liés de manière romantique, bien qu’Adela ait déclaré que cette romance n’a jamais existé.

Lorsque l’actrice a travaillé avec l’acteur Eduardo Yañez dans la telenovela « Sweet challenge », il a été dit qu’au cours de l’année 2003 ils auraient eu une relation amoureuse et bien qu’elle l’ait nié.

Au cours de l’année 1997, Adela Noriega était liée à Fernando Carrillo lorsqu’ils ont enregistré la telenovela « María Isabel ».

Bien que cette fois, Carrillo soit celui qui a nié pendant plusieurs années qu’ils sortaient ensemble. Cependant, en juillet 2018, Fernando a commenté sur les réseaux :

Cette fille a volé mon cœur il y a 20 ans quand nous avons fait María Isabel. »

Carlos Salinas de Gortari

Ce fut l’un des scandales amoureux les plus importants d’Adela, car elle aurait eu une relation avec l’ancien président du Mexique, Carlos Salinas de Gortari et dont elle a eu une grossesse, car à d’autres occasions Adela Noriega ne le connaissait pas.

Bien qu’il faille noter qu’il est dit qu’elle a quitté le Mexique entre 1990 et 1994 pour avoir son fils, qu’elle a présenté plus tard comme son neveu.