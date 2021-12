Adela Noriega, réapparue avec sa soeur Comment deux gouttes ?

Adela Noriega Qui est Reina et quelle place occupe-t-elle dans sa vie ? | Instagram

Adela Noriega, est restée à l’écart des projecteurs pendant environ 13 ans, malgré cela, la célèbre actrice de « Quinceanera” (1987), continue de susciter une grande attente dans le public.

La actrice La Mexicaine Adela Noriega s’est retirée des feuilletons il y a plusieurs années et son retour possible a gardé son nom sous les projecteurs.

Malgré cela, on sait peu de choses jusqu’à aujourd’hui sur la star proéminente du petit écran, Adela Noriega, qui en deux décennies a joué dans d’autres productions célèbres telles que « María Isabel », El Privilegio de Amar « , » Amor Real » et » Fuego en la sangre, entre autres.

Adela Noriega Qui est Reina et quelle place occupe-t-elle dans sa vie ? Photo : Capture Instagram

Afin d’en savoir plus sur la vie hermétique de l’actrice, reine, la soeur de la star, y prendrait un certain rôle.

Celle née le 24 octobre 1969, apparaîtrait avec sa sœur, dans une précédente interview de la journaliste cubaine Christina Saralegui en 2017, dans son émission télévisée « El Show de Christina ».

A cette occasion, le également maquette De publicités et de clips, elle est venue en invitée de l’émission pour raconter plus en détail son enfance, sa carrière et certains de ses projets d’avenir, cependant, elle ne le ferait pas seule puisqu’elle était justement accompagnée de sa sœur.

Dans ces moments-là, les deux ont montré que non seulement le lien de sœurs existe entre elles, mais qu’elles sont aussi les meilleures amies.

Nous sommes très proches et la vérité est qu’Ade, en plus de l’admirer en tant qu’actrice, nous l’aimons beaucoup. Pour moi, c’est ma sœur, c’est ma meilleure amie… Je suis impressionnée par sa simplicité, a déclaré Reina à propos de sa célèbre sœur.

Cependant, comme Adela, Reina ne se distingue pas par son apparition fréquente devant les caméras et maintient également un profil bas.

C’était en 2018, quand la soeur et « directeur« Par Adela Noriega est réapparue de son compte Twitter pour dissiper certaines rumeurs sur une prétendue crise sanitaire grave pour Noriega.

Bien qu’il ait confirmé que le célèbre aurait présenté quelques problèmes, celui-ci a nié qu’ils étaient dus à un prétendu cancer, comme l’assuraient certaines versions.

De même, ce serait le présentateur Gustavo Adolfo Infante qui aurait partagé à un moment donné avoir rencontré l’histrionique par hasard dans l’une des rues de la ville.

Selon les rapports, la figure éminente de Televisa aujourd’hui est un « femme d’affaires » qui est actuellement engagé dans l’immobilier et a sa propre entreprise.

Bien que beaucoup de choses aient été spéculées sur son éventuel retour sur le petit écran, la vérité est qu’il n’y a rien de confirmé pour l’instant.