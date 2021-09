Adelaida Ruiz, la boxeuse avec deux métiers et trois enfants

Dario Pérez

Le Californien Adélaïde Ruiz (9-0-1, 4 KOs) est sur le point de prendre d’assaut les titres mondiaux des super-mouches. Le 25 septembre, elle affronte avec impatience ce qui pourrait être sa dixième victoire professionnelle contre l’ancienne championne du monde Nancy Franco, son plus grand défi à ce jour. Cependant, notre protagoniste n’est pas seulement connue pour la boxe, mais pour sa vie personnelle d’amélioration de soi.

-Adelaida, tu es Angelina et américaine, mais mexicaine dans l’âme, non ?

-C’est vrai, je suis mexicain, mes deux parents sont de là-bas.

-Tu as commencé la boxe parce que ton père était entraîneur, dans une famille où tu avais dix frères. Comment s’est passé ce processus ?

-Mon père a d’abord mis mes deux frères aînés dans la boxe, puis il est devenu entraîneur. Quelque temps plus tard, j’ai commencé à aller au gymnase avec eux, je suis tombé amoureux de la boxe et me voilà, le seul de la famille qui restait à pratiquer ce sport.

-Tu es encore en boxe, tu concoures et, quand tu montes comme de l’écume dans le monde amateur, tu découvres ta première grossesse de façon curieuse…

-Eh bien, je m’entraînais pour les championnats nationaux, dans un championnat régional. J’ai découvert que j’étais enceinte d’une manière dangereuse, mais maintenant, avec le temps, je trouve ça drôle… Je mangeais toujours avant les séances d’entraînement, car sinon j’avais le vertige d’aller au gymnase et j’adorais les haricots et le fromage ; Ce jour-là, j’avais mangé une assiette avant le sparring, puis la fille m’a frappé à l’abdomen et j’ai senti quelque chose monter et descendre, mais j’ai pensé que c’était les haricots. Il s’avère que non, c’était le garçon qui l’avait déplacé. Tout s’est bien passé, Dieu merci, mais c’était une chose très risquée.

-Puis, peu de temps après, deux autres grossesses. Comment ta vie a-t-elle changé ?

-Oui, ils y vont presque tous les deux ans, le garçon qui aura quinze ans, la fille treize et la benjamine de onze ans. Je me suis occupé d’eux et je m’occupe toujours d’eux, mais je voulais me consacrer exclusivement à eux jusqu’à ce que le plus jeune ait cinq ans et qu’ils puissent plus ou moins bien faire et avoir appris les bases, au fur et à mesure que je lis. Mais il rêvait beaucoup de boxe.

-Combien de temps es-tu sans toucher à un gant de boxe ou sans entraînement ?

– Environ dix ans, environ neuf.

-Et tu es revenu à la boxe car c’était ta grande passion depuis que tu étais petit.

-J’ai toujours senti qu’il manquait quelque chose, et c’était la boxe. Et j’ai vu que les filles pouvaient aussi aller aux JO, j’étais un peu triste parce que je pensais que j’aurais pu être là, mais ça ne fait que me motiver encore plus à revenir au sport.

-Le professionnalisme vient à vous en 2017. Jusqu’à la pandémie, vous aviez une bonne activité et de bons résultats. Comment le COVID vous a-t-il affecté ?

-Ça m’a énervé, parce qu’on était au rythme de trois combats par an, et il a coupé ça, comme tant d’autres boxeurs qu’il leur a presque pris un an de combats.

-Maintenant, le 25 septembre, enfin un nouveau combat arrive. Avec votre bilan de 9-0-1, 4 KO, à quand un gros titre ?

-On espère que tout se passera bien après ce combat et déjà, comme tu le dis, on essaierait de décrocher un titre mondial. J’ai une grande équipe derrière qui va se battre pour ça.

-Quatre victoires avant la limite en neuf victoires dans la catégorie super poids mouche. Cela, surtout en boxe féminine, c’est de la dynamite. Vous le cherchez ?

-Oui, je cherche le KO, en posant toujours les combats de manière très intelligente, mais je cherche le KO, un peu en fonction du rival aussi.

– La vôtre, en dehors du sport et de votre vie de boxeuse, est une histoire d’exemple et d’amélioration pour de nombreuses femmes. Qu’est-ce que ça fait de soutenir trois enfants seuls et de se battre ? Vous avez jusqu’à deux emplois ensemble autres que la boxe.

-J’ai une famille à soutenir (rires). En plus de la boxe, j’ai un travail à temps plein puis l’autre à temps partiel, celui de livrer des repas. C’est un gros effort, mais je le fais pour mes enfants, ils me font aussi réussir.

-Comment fais-tu, combien d’heures tes journées ont-elles pour pouvoir faire tout ça ?

-Beaucoup pensent que je ne prends pas de temps tous les jours pour être avec mes enfants, mais je le fais, heureusement, car ils me soutiennent également dans ce que je fais et comprennent la situation. C’est très difficile, mais ce n’est pas impossible. C’est une question de priorités et d’établissement d’une routine : je me lève, j’emmène les enfants à l’école, je vais au travail, je m’entraîne, je travaille à temps partiel, je rentre à la maison et je leur prépare le dîner et je suis avec eux quelques heures. . Cela signifie ne pas avoir le temps pour autre chose, pour parler ou rencontrer des amis, mettre à jour les réseaux sociaux, etc.

-Le dernier, combinant la boxe avec votre vie personnelle. Sachant que trois enfants ont besoin de leur mère, vous battez-vous avec une petite pointe de peur ? Ou cette responsabilité vous aide-t-elle à esquiver chaque coup ?

-La boxe n’est pas un jeu, nous tous qui entrons sur le ring savons que nous risquons nos vies, et vous pouvez même vous blesser en s’entraînant. J’y pense un peu, mais c’est pour ça que je m’entraîne dur et quand je monte sur le ring je sais que j’ai travaillé le plus dur possible pour prendre le moins de risques. C’est un peu difficile pour moi, mais c’est pourquoi je me prépare aussi beaucoup mentalement pour mes combats.

-Eh bien, bonne chance le 25 et un gros combat t’arrive. En Espagne, nous n’avons jamais pu vous voir à la télévision, mais j’espère que nous pourrons vous voir un jour et, si vous le souhaitez, vous pourrez vous adresser à nos fans lors de l’adieu. Nous suivrons votre évolution dans ESPABOX.

-Je vous suis très reconnaissant d’avoir pris ce temps pour me connaître un peu mieux et salutations à tous, merci pour le soutien. Mon arrière-arrière-grand-père était espagnol (sourire timide).

