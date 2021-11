Adelanta la Navidad ! Ofertón por la console Game&Watch de Zelda

Cuenta la leyenda, que Shigeru Miyamoto, l’aumônier de Zelda, concibió la idea del primer juego de la saga mientras abría y cerraba los cajones de su escritorio, e imaginaba un jardín diminuto en cada uno de ellos. Sea cierta o no, la historia responde muy bien a lo que es el mundo de Zelda, una franquicia que puede presumir de contar con algunas de las aventuras más inteligentes y más bellamente contadas de la historia de los videojuegos. Y por ese motivo, Nintendo sigue lanzando productos con el sello de Zelda, como su última console Game & Watch que ahora mismo está rebajada en Amazon.

Las míticas consolas Game & Watch de Nintendo fueron las primeras consolas portátiles de la historia. Algunos de los modelos más clásicos están hoy en día muy revalorizados y son preciados objetos de coleccionista. Algunos creen que pudiera ocurrir lo mismo con esta Game & Watch que homenajea a la saga Zelda, ya que independientemente de que se revalorice más o menos, es ya de por sí un objeto de colección que no puede faltar en la estantería de ningún amante de los juegos retro.

Consola con olor a los 80

La nouvelle console Game & Watch, de inspiración retro, incluye tres juegos clásicos de la serie The Legend of Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening; comme une version spéciale de Vermin de Game & Watch, protagonizado por Link. Además, los usuarios también pueden disfrutar de un reloj digital para jugar inspirado en The Legend of Zelda et un chronomètre pour jugar basado en Zelda II: The Adventure of Link.

Es decir, que en la misma consola podremos encontrar La Légende de Zelda, el juego original de 1987. Viaja por Hyrule y dale su merecido a Ganon en con el que comenzó todo. La secuela Zelda II: L’aventure de Link fue lanzada en 1988 et nous permet d’explorer des mazmorras con esta aventura de desplazamiento lateral et recorre un inmenso mundo en esta secuela. También contamos con The Legend of Zelda: Link’s Awakening, lancé en 1993 pour Game Boy, el primer juego completo de The Legend of Zelda pour une console portable. Además de esta trilogía, se incluye Vermin, un juego clásico de Game & Watch que está protagonizado por Link.

Pero es no es todo, ya que esta consola, además de su diseño retro, con colores y botonera clásica, también integra un cronómetro en el que podremos ver a Link mientras explora Hyrule y derrota a los enemigos en este reloj interactivo Además, permite que pasar a la acción. Por último, esta Game & Watch de Zelda incluye un reloj numérique con el que además podemos interactuar.

Aprovecha su descuento en Amazonie

Teniendo en cuenta que puede ser un objeto que el día de mañana sea de colección y que lleva el sello oficial de sello y de Nintendo, à partir de 59,90 euros que cuesta esta consola de manera oficial no es algo descabellado. Pero la buena noticia es que si ya nos parece razonable ese precio, ahora mismo est disponible en Amazon pour 49,90 euros, lo que hace de esta consola Game & Watch de Zelda une opción más suculenta aún. Por tanto, ya sea como auto-regalo o para adelantar alguna compra navideña, no te lo pienses mucho porque el descuento podría desaparecer en cualquier momento.