Adele a annoncé deux concerts pour la première fois en cinq ans

(.) – La superstar de la musique Adele a déclaré mardi qu’elle donnerait deux concerts à Hyde Park à Londres l’été prochain, le premier en cinq ans. Les médias britanniques ont déclaré que l’annonce avait provoqué la panne de son site Web alors que les fans se précipitaient pour s’inscrire à une vente de billets à l’avance.

L’artiste de 33 ans, qui a dominé les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni la semaine dernière avec le single de retour « Easy On Me », s’est adressé à Twitter avec le message « Oiii Oiiiiiiiiiiiii », partageant les dates des concerts sur 1er et 2 juillet 2022 et le lien de prévente sur leur site internet.

Les spectacles, qui font partie des concerts de BST Hyde Park, sont les premiers d’Adele depuis 2017.

Cependant, plusieurs médias britanniques ont rapporté que le site était en panne, citant des fans disant qu’ils ne pouvaient pas s’inscrire à la prévente.

« J’ai essayé de m’abonner pendant plus de 2 heures mais je n’y suis toujours pas parvenu », a écrit l’un d’eux sur Twitter.

« J’ai essayé de m’inscrire à la prévente d’@Adele à Hyde Park mais je n’ai même pas pu m’inscrire. Ça ne marche pas haha ​​! Je pense que gagner à la loterie est plus facile que d’obtenir des billets pour ces concerts », a écrit un autre utilisateur.

Lorsque vous cliquez dessus, l’onglet d’enregistrement de pré-vente sur le site Web affiche le message « Actuellement indisponible, veuillez réessayer plus tard. » Certains fans ont dit qu’ils avaient réussi à s’inscrire.

Les autres artistes présents aux concerts de Hyde Park incluent Elton John, Duran Duran et Pearl Jam.

Adele sortira son quatrième album studio « 30 » en novembre, le nouvel album très attendu de la lauréate des Grammy Awards 2015, après son album à succès « 25 ».