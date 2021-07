Adele a été vue “se mettre à l’aise” avec l’agent de LeBron James Rich Paul aux playoffs de la NBA ⋆ .

in

19 juillet 2021 / Publié par : Mieka

Adèle et Canard peut-être été amis avant, mais c’est probablement parce qu’il n’a jamais eu de raison d’être jaloux d’elle – Jusqu’à présent. Selon TMZ, Adele a été vue lors du cinquième match des séries éliminatoires de la NBA à Phoenix, en Arizona, et elle se « mettait à l’aise » avec Riche Paul, James Lebron‘ mandataire. Drake a dû emprunter un chemin beaucoup plus détourné pour se rapprocher de LeBron en sortant avec la mère du coéquipier du fils de LeBron tandis qu’Adele est juste en train de se débrouiller avec Rich, un “grand courtier en pouvoir de la NBA”. Drake est probablement enfermé dans le studio en ce moment en train d’enregistrer une piste de diss d’Adele au moment où nous parlons.

Rich peut être un «R» majuscule Rich, mais Adele est Very Rich. Il doit donc s’agir d’amour, ou, à tout le moins, de très bons sièges côté cour. Rapports TMZ :

Brian Windhorst d’ESPN a lâché la bombe sur son podcast « Lowe Post » samedi soir… peu de temps après que les Bucks aient battu les Suns pour le cinquième match de la finale de la NBA. C’était un match étoilé dans les tribunes – et ne mettait en vedette personne d’autre qu’Adele, assise à côté de l’agent de LeBron, Rich Paul… un mec qui est généralement dans les coulisses, mais qui est un important courtier en pouvoir de la NBA. Windhorst décrivait l’atmosphère et les visages célèbres de la foule – et quand il est arrivé à LeBron et Rich, il n’a même pas fait semblant de jouer timidement avec qui il dit qu’Adele est en ce qui concerne Rich. Par cela, nous voulons dire qu’il l’a directement appelée sa petite amie à part entière. Adele a été photographiée en train de se mettre à l’aise à côté de Rich pendant le jeu – mais il n’y avait aucun signe évident de PDA pour indiquer une relation. En fait, avant que Windhorst ne dise cela… nous dirions que personne ne pensait à la disposition des sièges. Mais, c’est… WOW !

Voici Adele criant MOVE YOUR BLOOMIN’ ASS et nous faisant savoir que nous avions raison d’être sceptique à propos de sa rumeur d’amour avec Skepta même si les deux ont été aperçus en train de faire du shopping ensemble dans les magasins Cabazon Outlets la semaine dernière.

Adele sourit à un ami aux #NBAFinals de ce soir à Phoenix, Arizona. pic.twitter.com/hDwG5tssvl – Adèle Photos (@photosofadele) 18 juillet 2021

Rien ne dit “confortable” tout à fait comme un stade rempli de milliers de fans hurlants, sauf peut-être un stade vide avec un hachoir de nouvelles volant au-dessus. Peut-être qu’Adele et Rich peuvent juste avoir un double rendez-vous avec Drake et Johanna Leia la prochaine fois pour éviter d’avoir à entendre Drake raper sur la puanteur des pieds d’Adele ou quelque chose d’aussi juvénile.

Photo : Twitter