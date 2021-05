Adele a sauvé la vie de l’un de ses meilleurs amis

Sa camarade de classe Laura Dockrill, avec qui elle a étudié dans une école de Croydon Performing Arts à Londres, a maintenant révélé que la célèbre interprète avait été la première à réaliser il y a trois ans qu’elle souffrait d’une sorte de trouble et a réussi à la faire accepter. chercher de l’aide professionnelle, dont elle est convaincue qu’elle lui a sauvé la vie parce qu’elle a finalement reçu un diagnostic de psychose post-partum.

«J’ai eu une grossesse heureuse et en bonne santé. J’étais très amoureuse et j’avais le soutien de mes amis, de ma famille et de mon incroyable partenaire. Il n’y avait aucune raison pour que quoi que ce soit se passe mal. Mais c’est arrivé, totalement inattendu. accouchement chaotique et traumatisant qui s’est terminé par une césarienne d’urgence, puis les choses ont rapidement commencé à devenir incontrôlables », a expliqué Laura, écrivain de profession, dans l’émission« Steph’s Packed Lunch ».

À partir de ce moment, elle a commencé à ressentir de l’insomnie et des signes d’anxiété qui ont finalement conduit à des délires, des palpitations et des crises d’angoisse.