Adele a sorti sa chanson Easy On Me et bien sûr les avis sont partagés. Il y a ceux qui l’aiment, d’autres le détestent.

« Easy On Me » d’Adele est une ballade au piano qui fait partie de son prochain album 30. L’album explique à son fils son divorce avec Simon Konecki, comme l’a dit la chanteuse à Vogue (via The Blemish):

« Je voulais lui expliquer à travers cet album, quand il a la vingtaine ou la trentaine, qui je suis et pourquoi j’ai volontairement décidé de désarmer toute sa vie à la recherche de mon propre bonheur. »

Eh bien, le message que je comprends et que je soutiens, Adele a le droit de rechercher son propre bonheur, rester dans un mariage malheureux pour les enfants n’est pas sain et cela ne résout rien, vous pouvez dire que j’arrête, je ne veux pas être comme ça , elle est maintenant heureuse avec son petit ami Rich. Mais la chanson ne m’a pas impressionné, je ne sais pas si j’en attendais plus, mais elle sonnait comme ses autres chansons, le piano, sa voix, même la vidéo me semblait que je l’avais déjà vue… et c’est comme ça c’est vrai, la vidéo a été tournée sur le même site que « Hello » – selon Deadline.

Adele a clairement indiqué ce week-end sur son Instagram Live que son nouvel album parle de son divorce, et dans un tweet mercredi, elle a décrit son album comme son « soutien inconditionnel pendant la période la plus mouvementée de sa vie ».

Honnêtement, Easy On Me n’a rien produit pour moi, c’était comme… meh. Les chansons d’Adele me touchaient généralement, mais celle-ci était… un peu décevante. Je sais, opinion impopulaire, sur Twitter, il y a des gens qui pleurent littéralement d’émotion, louent la nouvelle chanson, disent que cela les fait divorcer (wtf?). Et là j’aime… quoi ? MDR! D’autres l’ont trouvé ennuyeux, plus ou moins la même chose. Alors … Adele a sorti sa chanson Easy On Me. Avis partagés. Ont-ils aimé ou pas Farandulistas?