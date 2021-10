Adele abandonnera les morceaux de son nouvel album sur Oprah le mois prochain

Adele fera ses débuts avec les chansons de son nouvel album 30 dans un spécial CBS avec Oprah le mois prochain.

L’émission spéciale de deux heures comprendra également une interview réalisée par Oprah. Adele parlera des histoires derrière ses chansons, de la vie après son divorce, de sa perte de poids et de l’éducation de son fils. Le prochain album d’Adele, 30, sort le vendredi après les diffusions spéciales – le 19 novembre.

Adele a fait ses débuts avec son single « Easy on Me » pour taquiner la sortie de l’album. Il présente l’écriture et la production de Greg Kurstin, Max Martin, Inflo, Shellback, Ludwig Göransson et Tobas Jesso Jr.

Le spécial de deux heures, Adele One Night Only, présentera son premier nouveau matériel en six ans. La spéciale sera également disponible en streaming sur le service Paramount+.

L’interview d’Oprah à propos de l’album sera la première conversation télévisée de la chanteuse sur l’album. Adele One Night Only est produit par Fullwell 73 Productions et Onward Productions en association avec Harpo Productions. Les producteurs exécutifs du projet incluent Ben Winston, Adele, Jonathan Dickins et Raj Kapoor.

Les fans attendent avec impatience la sortie de son dernier album après le succès retentissant de 21. C’est l’album le plus vendu du 21e siècle. Adele a reçu 15 Grammy Awards, 9 BRIT Awards, un Academy Award et un Golden Globe. Le clip de « Hello » est devenu la vidéo la plus rapide à atteindre un milliard de vues sur YouTube à l’époque.

Spotify a annoncé ce week-end que « Easy on Me » a établi un nouveau record pour le plus de flux en une seule journée.

« Le vendredi 15 octobre, Easy On Me d’Adele est devenu la chanson la plus écoutée de Spotify en une seule journée », a écrit Spotify sur les réseaux sociaux. Amazon Music a annoncé samedi que la chanson avait reçu « le plus grand nombre de demandes de chansons Alexa le premier jour de l’histoire d’Amazon Music ». Ni Spotify ni Amazon Music n’ont partagé de chiffres exacts, mais Adele a remporté la couronne la plus diffusée de BTS avec son tube « Butter ».