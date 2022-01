Adele achète l’immense domaine de Beverly Hills de Sylvester Stallone pour un vol

Peut-être que la plus grande vente de maisons de célébrités de l’année se déroule à Bev Hills, car TMZ a appris Adèle est sur le point de devenir propriétaire de Sylvester Stalloneest un domaine génial, et elle l’obtient pour une bonne affaire.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Adele est séquestre pour l’immense maison de Sly, nichée à l’intérieur de Beverly Park – une communauté fermée ultra-exclusive et criblée de célébrités.

Maintenant, écoutez ceci… nos sources disent qu’Adele paie 58 millions de dollars pour la propriété. Oui, c’est une fortune, mais il était coté à 80 millions de dollars. En fait, en février, Sly l’a initialement inscrit pour 110 millions de dollars mais il n’y avait pas de preneurs. Plusieurs sources immobilières nous disent que 58 millions de dollars pour cette propriété est, comme l’a dit une source, « un vol pur et simple ».

Sly a acheté la maison dans les années 90… lui et d’autres l’ont appelée « La maison que Rocky a construite ».

Il comprend 6 chambres, 9 salles de bains, une salle de sport, un sauna, un hammam, une piscine à débordement, un salon de cigares, une salle de projection, un bar personnalisé, un studio d’art, une maison d’hôtes à 2 étages, yada yada yada.

C’est l’une des plus grandes propriétés de Beverly Park, s’étendant sur 3,6 hectares avec des vues insensées d’avions de ligne sur la ville en contrebas.

Maintenant, Adele possède 2 propriétés à proximité, dans la région de Hidden Valley à Los Angeles. On nous dit qu’elle voulait une maison plus grande… et qu’elle l’obtient. BTW … rappelez-vous qu’elle a dit qu’elle vivait à LA parce que l’immobilier à Londres est trop cher? Eh bien, 58 millions de dollars, ce n’est pas de la monnaie !!!

Comme nous l’avons signalé, Sly et sa famille ont déménagé à Palm Beach, en Floride, où ils ont récupéré un immense domaine pour 35 millions de dollars. Cette maison a 13 200 pieds d’espace habitable, 7 chambres, 12 salles de bains… toutes les cloches et les sifflets.

Les nouveaux voisins de Stallone incluent désormais des rockers Jon Bon Jovi et Rod Stewart aussi bien que Howard Stern.

Adele est actuellement au milieu de la phase d’inspection de séquestre. Si tout se passe bien, la transaction sera conclue plus tard ce mois-ci.