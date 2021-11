Adele admet qu’elle est allée en enfer et en arrière pendant son divorce avec Simon Konecki

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Alors qu’Adele se prépare à sortir son prochain album 30, la chanteuse s’ouvre sur une partie de l’inspiration derrière ses morceaux déchirants. Dans sa dernière interview, Adele s’assoit avec Zane Lowe d’Apple Music, partageant qu’elle a commencé cet album pour l’aider à faire face à son divorce difficile avec son ex-mari Simon Konecki.

« C’était comme si ça m’avait vraiment aidé, cet album », a déclaré Adele. « C’est vraiment le cas. Et je crois vraiment, comme lorsque nous avons commencé l’interview où j’étais comme, ‘Il n’y a pas une occasion ou un scénario ou un sentiment où il n’y a pas la chanson parfaite pour ça quelque part.’ Je crois vraiment, et je ne suis pas arrogant ou quelque chose comme ça ici, c’est comme si c’était mon enfer. Mais je suis vraiment allé en enfer et en arrière. «

Elle a poursuivi, ajoutant qu’elle devait prendre une décision très difficile afin de faire ce qui était le mieux pour leur fils commun Angelo, 9 ans. « J’ai réalisé que je n’aimais pas qui j’étais », a-t-elle expliqué. « Et je pense que je viens vraiment, comme la plupart des autres êtres humains, en particulier de mon âge, de vraiment me lancer dans cette chose de simplement passer par les mouvements. Comme, je dois y aller et je n’ouvrais pas les yeux et voir ce qui se passait réellement à l’époque et profiter du monde autour de moi et des trucs comme ça. »

Avec son dernier projet, elle dit qu’elle pense que le projet pourrait aider d’autres –– même sauver quelques vies. « Je pense vraiment que certaines des chansons de cet album pourraient vraiment aider les gens », a déclaré Adele. « Vraiment changer la vie des gens. Et je pense qu’une chanson comme ‘Hold On’ pourrait en fait sauver quelques vies. Je le pense vraiment, vraiment. »

« Il y a eu des moments, quand j’écrivais ces chansons, et même quand je les mixais et des trucs comme ça, où je me disais, ‘Peut-être que je n’ai pas besoin de sortir cet album.’ Genre, peut-être que je devrais en écrire un autre. Juste parce que la musique est ma thérapie », a-t-elle partagé.

Maintenant qu’elle est revenue à se concentrer sur sa carrière, elle dit qu’elle ne s’inquiète pas d’essayer de suivre les tendances virales sur TikTok. I »Si tout le monde fait de la musique pour TikTok, qui fait de la musique pour ma génération ? » elle a demandé. « Qui fait la musique pour mes pairs ? Je ferai ce travail avec plaisir. Je ne veux pas que des enfants de 12 ans écoutent ce disque, c’est un peu trop profond. Mais les 30 et 40 ans qui s’engagent tous et font de la thérapie, c’est mon ambiance. Alors je suis plus préoccupés par la façon dont ce record peut les aider. »