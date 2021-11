Adele aide avec une demande en mariage surprise

Regardez la « bobine » d’Adele avec des « bloopers » qui ont rendu ses abonnés fous 1:40

. – Adele est peut-être la reine de dire la vérité à nos cœurs brisés, mais c’est son rôle dans le rapprochement de deux personnes qui a volé la vedette lors de son émission spéciale CBS dimanche soir.

Voici ce qui s’est passé : un homme a tendu la main à ce qu’il pensait être un spectacle – mais c’était en fait un « faux spectacle », a déclaré Adele – pour l’aider à proposer à sa petite amie de sept ans.

Ils passèrent la journée à pique-niquer près du concert d’Adèle et la soirée se terminait par une proposition.

Le plan a fonctionné, avec des résultats adorables.

« S’ils font du bruit, je les tuerai », a déclaré Adele à la foule, qui comprenait des célébrités comme Lizzo et Melissa McCarthy.

Lorsque les écouteurs antibruit et le bandeau ont été retirés, la femme a été stupéfaite.

« Est-ce réel ? » a-t-il demandé. « Qui sont ces gens? ».

L’homme a fait la proposition, elle a accepté, et Adele est sortie de l’ombre avant de commencer à chanter « Make You Feel My Love ».

« Il pleure sans arrêt », a déclaré Adele à un moment donné au milieu de la chanson.

Oh, ta proposition a l’air sympa… Mais laisse-moi te raconter la fois où mon mari m’a proposé à #ADELE One Night Only devant les plus grandes stars du monde. Pas grave. pic.twitter.com/bkOGYelIk1 – CBS (@CBS) 15 novembre 2021

Qui peut lui en vouloir, bien sûr ?

Le timing était un peu ironique, car le chanteur fait la promotion de « 30 », que beaucoup ont appelé « l’album de divorce » du chanteur. Mais si quelque chose était clair lors de son interview avec Oprah Winfrey pendant l’émission de deux heures, l’album pourrait être considéré comme un album sur le lien, seulement que dans son cas, elle se lie avec elle-même plus heureuse. Et cela a nécessité de nombreuses décisions difficiles.

Elle a parlé à Winfrey de sa relation actuelle avec l’agent sportif Rich Paul.