Adele aide un fan à proposer à son concert

Une fois que les deux se sont tenus au milieu de la scène, Ashley a retiré son bandeau et ses écouteurs et a immédiatement demandé : « Qui sont-ils tous ? », Se référant au public.

Tout de suite, Quentin s’agenouilla et lui posa LA question : « Veux-tu m’épouser ?. Une fois qu’elle a dit « oui », Adele a continué à chanter son single emblématique « Make Yoy Feel My Love » de Bob Dylan. Ashley et Quentin ont suivi profiter du spectacle au premier rang, aux côtés de célébrités comme Selena Gomez, Lizzo, Gabrielle Union et Leonardo DiCaprio.

Voici une vidéo du moment émouvant :